【2020台灣大選】蔡英文：給我8年　台灣一定有能力防衛自己

有意競逐連任的台灣總統蔡英文25日（上周六）在屏東縣參加中華民國屏東縣同鄉會總會的餐會時表示，屏東人常說「起厝起一半，不能換師傅」（房子蓋到一半，不能換掉師傅），給她8年時間，台灣一定有能力防衛自己。

蔡英文於4月宣布，台灣自製潛艇將於2024年下水，2025年成軍。圖為台灣海軍茄比級海獅（左）與海豹（右）潛艇。（網上圖片）

蔡英文表示，她當總統3年，太認真做事，常常忘了出來解釋她執政做了甚麼。她指自己真的做了很多事，例如非洲豬瘟全世界都淪陷只有台灣沒有受影響，表示政府執政很有效率；又舉例今年是美國台灣關係法40周年，北美事務協調委員會25日改名為台灣美國事務委員會。

蔡英文又指，給她8年，台灣一定有能力防衛自己，跟外國理念相同的朋友一起來維持區域的和平穩定；經濟一定強而有力持續成長，薪水和就業會持續成長，台灣的產業和經濟一定會脫胎換骨。

5月20日是蔡英文上台執政三周年，蔡英文舉行記者會提出10大進步關鍵政績，其中包括「國防自主」。蔡英文又表示，中美貿易戰讓MIT（Made in Taiwan，台灣製造）成為熱門關鍵字，這也是下個階段的台灣總目標，就是要讓「台灣製造」升級，台灣不再只負責零組件代工，而是參與人工智能等高科技產業，並希望下個任期能舉辦台灣博覽會，讓世界看到台灣的軟實力。

（綜合報道）