【2020台灣大選】挺韓黑韓傳言四起　國民黨立法院黨團發中立聲明

明年台灣總統大選，國民黨黨內初選由於有意、有份量的參選人不少，一時間傳言四起。 為控制亂局，國民黨立法院黨團在周四（30日）發表中立聲明，強調會全力一致支持最終贏得初選獲得提名的人，同時亦會尊重個別委員對特定參選人表態的立場。

國民黨團總召集人江啟臣表示，此前已有不少立委認為，很快就會開始選情激烈的黨內初選，是否應該要表達黨團立場。經過內部討論並獲黨團大會共識後，國民黨立法院黨團決定發表有關聲明。

王金平澄清郝龍斌沒有要動員國民黨軍方派系「挺郭黑韓」。（聯合新聞網）

事實上，國民黨近來有傳言稱有地方派系已各自「埋堆」，更有傳言影射副主席郝龍斌要動員軍方派系「挺郭黑韓」。候選人之一的前立法院長王金平在受訪時澄清是「誣賴」，傳言一開始聲稱決定候選人的五人小組中，有人要動手軍系發黑函批評韓國瑜、支持郭台銘，甚至指名道姓就是郝龍斌，「事實上郝龍斌很公正，不可能有這方面的情事，這等於是『黑郝』」，更稱最後受益只會是民進黨及其他非國民黨參選人。

至於傳言稱地方派系已各自「埋堆」，前新北市長朱立倫亦強調黨內絕對沒有這種事，因為此舉只能造成互相對立、互相傷害。朱立倫呼籲要「伸手不打自己人」，7月後黨內初選結束，國民黨更要團結一致。

（聯合新聞網）