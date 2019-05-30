【2020台灣大選】民進黨大玩權鬥　傷害「選務中立」恐惹民怨

根據台媒在當地時間2019年5月28日報道，台灣立法院在民進黨強勢主導下通過李進勇的中選會主委人事案，過程引發藍綠立委的肢體衝突和推擠，場面十分火爆。 事實上，類似的情況也發生在4月24日，立法院內政委員會在審查李進勇人事案的過程中，藍綠立委在主席台前推擠，最終民進黨在人數優勢下完成審查，提請院會處理。

目前由於民進黨強行通過李進勇的人事任命案，則意味著他將負責接下來的2020總統大選和立法委員的選務工作。

而為何此人事案會引發藍營立委的集體杯葛呢? 它對於台灣社會的影響將會是如何呢？

首先，雖然民進黨強行通過該人事任命完全是符合程序，但中選會主委一職以往都是由無黨籍的學者專家擔任，儘管各自的立場可能有偏重，但至少不是由黨員擔任，因此李進勇的情況將破壞最基本的「選務中立」精神。

台灣中選會主委人選李進勇被杯葛。台灣立法院內政委員會4月11日審查中選會主委被提名人李進勇（中）人事同意權案，因國民黨團強力抵制，李進勇進不了會議室，最後內政委員會召委、民進黨立委張宏陸宣佈會議休息（圖源：中央社）

李進勇是加入民進黨28年的資深黨員，曾經以黨員身分在1997年勝選成為基隆市市長，之後在2014年勝選成為雲林縣縣長。在2019年2月25日，當行政院宣布提名李進勇為中選會主委，將函送立法院審查，李進勇則在2月27日向民進黨申請註銷黨籍，而當日民進黨火速通過該申請。這一系列的操作讓外界認為有「打假球」的疑慮。

再者，中選會主委的職權將可能影響2020總統大選和立法委員選舉的結果。雖然選務工作乍看下只是業務性的工作，但選務中間其實存在灰色地帶的可操作空間，因此變相擁有影響選舉結果的權力。

舉例來說，2018年「九合一」選舉，當時親綠的中選會主任陳英鈐以行政效率為由操作「公投綁大選」，背後的動機不乏試圖透過兩者的合併降低投票率，由於「公投綁大選」勢必造成投票人龍，將可能影響民眾的投票行為。另一個情況則是「九合一」選舉當日，由於排隊人龍加上中選會宣佈下午4時前排隊仍可投票，造成一邊開票一邊投票的違法現象，最終也在一定程度上影響台北市長選情。

中選會人事案衝圖藍綠包圍主席台。民進黨立委們以環抱的方式將無黨籍立委陳玉珍抱下桌來，這時候原先與陳玉珍一同在主席台桌上的國民黨立委蔣萬安，早就被擠到主席台外頭（多維記者：譚英瑛／攝）

因此藍營立委集體杯葛中選會主委的人事任命案，顯然是擔心民進黨利用職務之便影響2020總統大選和立法委員選舉的結果。因此可以說，此案背後突顯的是藍綠政治鬥爭的縮影。而民進黨的操作則是開民主倒車的行為，間接導致社會的分歧和對立，也為2020總統大選塗上了一層陰影。