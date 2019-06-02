魏鳳和指為台灣不惜一戰　陸委會：台灣從未屬於中華人民共和國

中國國務委員兼國防部長魏鳳和周日（2日）在「香格里拉對話」峰會上發表演說，談及台灣問題時指出，中國定要以及將會統一，如任何人嘗試將台灣自中國分裂出去，中國軍隊沒有選擇，只能不惜代價一戰。 針對魏鳳和上述說法，台灣陸委會同日稍晚發表新聞稿，指台灣處於抵禦集權擴張最前緣，又稱台灣「從未屬於中華人民共和國」。

魏鳳和演講談及台灣問題時指出，如任何人嘗試將台灣自中國分裂出去，中國軍方只能不惜代價一戰。（資料圖片）

魏鳳和在周日（2日）演講時指出，台灣攸關中國主權與領土完整，世界上沒有一個國家會容忍國家的分裂，如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊絕無選擇，必將不惜一戰，不惜一切代價，堅決維護統一。

台灣陸委會同日下午發布新聞參考資料指出，中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國，中共在國際場域揚言動用武力威脅台灣及區域安全，台灣絕不接受；大陸「霸權擴張的野心不但衝擊兩岸和平穩定，更挑戰國際規範及秩序，已造成區域國家的不安及憂慮」，其所倡議的和平發展亦「早已被國際公認為世紀謊言」。

陸委會又指，中共在「習五條」後擴大對台政軍威脅及統戰分化力度，解放軍機艦頻繁在台灣周邊抵近巡航，脅迫台灣接受其「錯誤的一國兩制主張」，更滲透台灣社會呼應其立場。

陸委會：積極與理念相近國家深化合作

陸委會續指，各界應注意中共在國際及兩岸間「操作反民主、反和平行徑，更進一步訴諸戰爭」的企圖，才是造成台海與區域情勢緊張的主因，更是危害與挑釁和平穩定的禍源。

陸委會最後指出，台灣處於「抵禦集權擴張的最前緣」，會持續強化自我防衛能力、捍衛國家主權及民主體制、堅守2300萬台灣人民自由選擇未來的權利。台灣會積極與理念相近的國家深化合作，在印太地區扮演負責任的夥伴角色。

（中央社）