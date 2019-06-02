【香格里拉對話】魏鳳和反擊美國　為台灣「不惜代價一戰」

中國國務委員兼國防部長魏鳳和出席周五至周日（5月31日至6月2日）舉行的2019年度的「香格里拉對話」（Shangari-La Dialogue，又名亞洲安全峰會）。他周日（6月2日）在峰會上發表演說，批評美國對台灣及南海的看法。

他說中國強烈反對美國對台灣及南海的看法。中國致力於和平及發展，軍方則致力於地區和平及穩定，但發生衝突及戰爭的風險持續。他說中國的軍隊是完全用於自衛，除非受襲，否則不會發動攻擊。

魏鳳和在演說中指出，中國對其領土是寸土不讓，亦不會從他人手上奪取土地。

他在講話中談及中美貿易糾紛，稱如美國想就此談話，中國的大門將保持打開，「如他們想打（貿易戰），我們會奉陪到底。」

魏鳳和談及台灣問題時指出，中國定要以及將會統一，如任何人嘗試將台灣自中國分裂出去，中國軍方沒有選擇，只能不惜代價一戰。

在南海方面，魏鳳和指南海形勢整體穩定、正面，惟一些外部地區威脅該處安全。

他說中國及美國海軍已同意，為亞洲地區穩定維持合作關係。他說，美國及中國都知道，衝突或戰爭會為兩國帶來災難。

香格里拉對話會於2002首次舉行，中國最初幾年並沒派出高級別代表團參與。2011年，時任中國國防部長梁光烈赴會，是首次有中國防長出席。其後中國代表團大多維持在副總參謀長級別。

（路透社）