【六四三十】深夜才發文評六四遭網民批　柯文哲：幕僚叫我寫的

六四事件30周年，台灣不少政治人物都有表態支持平反六四，其中台北市長柯文哲亦在周二（4日）凌晨發文談論六四。 然而，柯文哲當天稍早在市政總質詢，被問到六四的問題時，卻稱「我們不要去理他就好了」，未料一天之內態度大變，惹來不少網民批評。

柯文哲是在深夜11時許發文，他認為中國大陸過去30年來經濟成長驚人，但政治方面並沒有相對應的進步，「民主、自由、法治、人權，這些普世價值在中國充分的實現，不僅是台灣對大陸的期望，應該也是全世界對中國的期望」。柯文哲又認為六四事件是中國近代史的悲劇，「在這個特別的日子，反省警惕之餘，更要彼此勉勵，堅持追求民主、自由、法治、人權在中國的完全實現」。

魏鳳和聲稱六四事件是「中國採取果斷措施，制止並平息動亂，保持中國穩定。」（路透社）

但柯文哲在市政總質詢時，被市議員問到對大陸國防部長魏鳳和聲稱六四事件是「中國採取果斷措施，制止並平息動亂，保持中國穩定」的回應時，卻稱「以我角度認為，我們不去理他就好。」柯文哲又稱，「如果沒有人家問我，我一定不會發表評論，你講他（中共），他不爽；兩岸問題，不回答是最好回答。」

對於被網民批評「不是不要理他嗎」，柯文哲在周三（5日）再解釋是應幕僚要求「寫一下」，「所以想說回去再寫，到昨天回到家已經是十點以後，才有時間寫。」

目前台北、上海的「雙城論壇」正在磋商中，柯文哲就六四事件表態，但他坦言不太擔心會有所不利，「（我）還蠻有善意的不是嗎，雙城目前正在磋商中，這不是打一通電話，聊一聊就決定的，目前大陸事務小組正在談。」柯文哲強調，對大陸還是要用鼓勵態度，「他們在經濟成就上很大，但政治也要做相對應的進步。」

（綜合報道）