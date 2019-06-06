【觀察】中美經濟戰恐日益升級　美國公開呼籲台商「選邊站」

前美國在台協會主席、現任華府智庫布魯金斯學會的資深研究員卜睿哲（Richard Bush）於當地時間2019年6月5日台北論壇邀請以「特朗普政府對台政策面面觀」為題發表演講。 卜睿哲表示，特朗普（Donald Trump）上台後，美台關係不斷升溫，但是同樣的趨勢卻沒有反映在經濟合作上，他認為，台商必然要面對「選邊站」的局面，也期待未來美台經貿關係能得到進一步的提升。 美國希望以經貿整合拉攏台灣，以便打好「台灣牌」，但若台灣全面迎合，恐怕會把兩岸帶向高風險。

分析認為，蔡英文以「親美抗中」、「捍衛主權」的強硬姿態希望借此贏得選舉連任。（資料圖片）

卜睿哲回顧特朗普上台後，美國除了透過國會在近年來陸續通過對台灣看似友善的法案，包括為所有層級官員訪問解禁的《台灣旅行法》、《台灣保證法》以及將台灣納入印太戰略的《亞洲再保證倡議法案》，以及要求加強台灣自衛能力的建議與計劃「國防授權法」（H.R. 5515）議案等等。另一方面，特朗普與蔡英文通電話、副總統彭斯（Mike Pence）公開譴責中國大陸贊揚台灣、美艦穿過台灣海峽成為新常態。

卜睿哲此後又話鋒一轉，指出美台在「安全與外交」上的合作有逐漸升級的趨勢，但同樣的趨勢卻沒有反映在經濟合作上，可說是對台政策的「精神分裂」。卜睿哲解釋，出現這種政策分裂的部分原因，是美國在貿易機構與外交安全機構之間的官僚鬥爭導致，甚至可說常規的、依賴專業的政策決策過程已經破裂，使得美國對台的安全與貿易政策中間缺乏有效的調和過程。

最後卜睿哲指出，在美中經濟戰恐全面升級的情況下，台商必然要面對「選邊站」的局面，也期待未來美台經貿關係能得到進一步的提升。

卜睿哲的這番演講釋放出幾個訊息。

首先，從他對於台商要「選邊站」的呼籲來看，也可以推敲出中美貿易戰和科技戰恐將持續一段時間，因此他身負任務前來「信心喊話」。

美國希望透過經貿整合持續拉攏台灣

其次，中美貿易戰和科技戰不僅會持續一段時間，恐怕還會面臨升級的局面。而卜睿哲以「經濟戰」來涵蓋這兩個領域，但未來恐怕會延伸到金融和貨幣等領域。

最後，他點出以往美台關係的合作只停留在政治層面，卻忽略了經濟合作的開展，頗有預示美台簽署自由貿易協定（FTA）出台的可能性。當中美大國博弈成無法避免的結構性矛盾時，美國希望透過經貿整合持續拉攏台灣，以便「台灣牌」能做為美國印太戰略的重要棋子。

而中美經濟戰適逢台灣和美國都將迎來2020總統大選的時間點。在台灣方面，蔡英文以「親美抗中」、「捍衛主權」的強硬姿態希望借此贏得選舉連任，因此她顯然是樂得充當美國的「馬前卒」，但這樣的姿態恐將兩岸帶向高風險。