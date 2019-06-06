美國擬推出新一輪對台軍售案　包括有108輛主力坦克總值26億美元

英國傳媒引述消息指，美國已準備新一輪對台軍售，今次涉及108輛主力坦克，以及其他大量反坦克武器及防空導彈，總值約26億美元。 報道更稱，行政部門已就該項軍售案非正式知會美國國會。

據《路透社》報道，今次對台軍售案佔最多的是由通用動力公司製造的108輛M1A2艾布蘭（Abrams）主力坦克，價值約20億美元。至於反坦克武器則有409枚由雷神公司（Raytheon Co）和洛歇．馬丁公司（Lockheed Martin Corp）製造的FGM-148標槍（Javelin）導彈、1240枚BGM-71拖式（Tow）反坦克導彈，以及250枚FIM-92可攜式刺針（Stinger）防空導彈。

今次對台軍售案佔最多的是由通用動力公司製造的108輛M1A2艾布蘭（Abrams）主力坦克，價值約20億美元。（網上圖片）

報道指，美國是台灣的主要軍備供應國，後者多年來亦有意更新現有的美製坦克，例如已有近60年歷史的M60巴頓（Patton）坦克。

報道又提到，新對台軍售案的推手之一是美國總統特朗普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），其3月時投書《紐約時報》，就有提及可能會出售艾布蘭坦克給台灣。通用動力公司的行政總裁Phebe Novakovic）在4月時亦稱，公司產量最低的時候，美國陸軍每個月只接收一輛坦克，但今年底將會每個月生產30輛坦克，部分原因就是來自國際訂單。

對此，美國國務院發言人回應指，在正式知會國會前，美國政府不會評論或證實可能進行或尚待決定的對台軍售案。

（路透社）