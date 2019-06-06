【觀察】美擬售台108輛M1A2X坦克　台軍反登陸戰力獲提升

據路透社引述消息指，美國已準備新一輪對台軍售，涉及108輛M1A2X主力戰車，以及其他大量反坦克武器及防空導彈，總值約26.51億美元，美方行政部門已就該項軍售案非正式知會國會。 台軍在歷次軍演中，均想定以其裝甲部隊進行反登陸、反空降等作戰，然而解放軍現代化不斷推進，新裝備不斷服役，另一方面台軍目前的坦克則大多服役超過30年，非常老舊，需要更新，雲豹30毫米機炮裝步戰鬥車等新裝備亦有產能不足等問題，因此台軍裝甲部隊能否真正完成任務，實在頗有疑問。 此次軍售相信能夠明顯提升台灣陸軍戰力，增強其反登陸實力。不過長期來看，兩岸軍力差距擴大趨勢依然難以改變。

台灣向美國求售的是M1A2最新構型、進行過SEPV3性能改良提升，目前稱為M1A2X，連美軍都才剛剛服役。（Facebook）

路透社報道指，今次對台軍售案佔最多的是由通用動力公司製造的108輛M1A2X艾布蘭（Abrams）主力坦克，價值約20億美元。至於反坦克武器則有409枚FGM-148標槍（Javelin）導彈、1240枚BGM-71拖式（Tow）反坦克導彈，以及250枚FIM-92可攜式刺針（Stinger）防空導彈。

報道指，美國是台灣的主要軍備供應國，後者多年來亦有意更新現有的美製坦克，例如已有近60年歷史的M60巴頓（Patton）坦克。今次擬售出的美製M1A2X坦克重量約70噸，裝備一門120毫米口徑滑膛炮及複合裝甲。M1A2早期型號M1A1及M1曾經在1991年海灣戰爭期間大顯身手，擊毀大量伊拉克軍隊的蘇製坦克。

台灣CM-11「勇虎」坦克已經服役近30年。（資料圖片）

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台既有主力戰車：服役年久 性能落後

隨着一系列裁軍計劃的實施，台灣陸軍的規模已從1990年代中期的約23萬人，下降到如今約10萬人，但機械化水平卻在同時期內有長足的進步。憑藉陸續服役的460輛M60A3、450輛CM-11主戰坦克、大量的M-113與CM-21裝甲人員輸送車，以及CM-32「雲豹」輪式裝甲車等，台灣建立起一支機械化陸軍。

然而全機械化陸軍的背後，卻是正在快速老化的主戰裝備。以坦克為例，台軍目前裝備的M60A3巴頓戰車服役年限普遍超過30年，稍微年輕的CM-11、CM-12戰車亦將服役達30年，這導致坦克部隊裝備維護困難、各類事故層出不窮等問題。

今年漢光演習曾想定出動裝甲部隊反登陸

台軍對於裝甲部隊的使用，多著眼於在解放軍展開登陸作戰之後進行防守反擊。例如今年台灣方面舉行的漢光演習中，台軍金門防衛指揮部就在料羅海灘實施「南海岸反登陸作戰」實兵操演，想定解放軍登陸後，由台灣軍隊的坦克群出動，將其殲滅於灘頭。

不過，現在M60A3與CM-11等台軍裝備的主戰坦克性能早已落後，這類戰後二代坦克或二代半主戰坦克，若是1990年代，面對解放軍兩棲部隊的63式水陸坦克尚且能佔盡上風，但如今這些火控系統技術水平停留在30年前的坦克，在對抗擁有30毫米機炮、反坦克導彈發射架，甚至105毫米線膛炮的解放軍新銳05式兩棲戰車、08式輪式裝甲車族時，就難有優勢可言了，而若是面對裝備99式等新式坦克的解放軍裝甲部隊，恐怕情況更加嚴峻。

台軍雲豹30毫米機炮裝步戰鬥車在今年的漢光演習中亮相。（台灣國防部）

台軍新式雲豹裝甲車：產能不足 或提早棄用

由於台灣陸軍久未有新式陸上突擊載具面世，2019年漢光演習亮相的CM-34「雲豹」30毫米機炮裝步戰鬥車，擁有美製30毫米腹蛇（Bushmaster）式鏈炮，是台灣陸軍令人耳目一新的新裝備，令台灣民眾倍感振奮。

雲豹30毫米機炮裝步戰鬥車的數量僅250輛左右。（台灣國防部） 不過，雲豹30毫米機炮裝步戰鬥車的數量僅250輛左右，產能不足、採購弊案叢生以及甲車本身的設計問題，導致台軍可能被迫提早棄用此型裝甲車，或增購廉價的美製史崔克（Stryker）裝甲車共同服役（兩者使用一樣的柴油引擎），達到汰換上千輛人員裝甲運輸車的目的。 M1A2X有效提升台灣陸軍戰力 美國宣布擬售台M1A2X坦克等軍備的消息，一定程度上能夠幫助台灣裝甲戰力擺脫窘境，無論從陸軍士氣來說，還是戰時的力量對比上，有都着舉足輕重的作用。據了解，此次軍售案約佔台灣年度軍費的1/4，將是特朗普政府執政以來售與台灣的最大一批軍售，象徵意義不凡。

美國M1A2坦克。（資料圖片）

最受矚目的108輛M1A2X主戰坦克，將用來部份汰換老舊的M60A3 TTS型主力戰車，車型為與美軍同步使用的最高階型號。台軍預計將使用這匹主戰坦克，部署在北部政經軍中心附近，在斬首戰以及灘岸突擊戰時，此型坦克的強大火力，可作為緊急馳援的利器。有台灣知情軍方官員還透露，本次採購的M1A2X戰車，應屬於已出廠、未使用的全新戰車，並非如各界憂心的二手品。

此外，是次軍售包含數量龐大的反坦克導彈，包括標槍（Javelin）導彈，以及拖式導彈2型（Tow II），數量高達1600組以上。資料顯示，台灣陸軍擁有的反坦克導彈密度高居世界第一，目的是為了殲滅登岸的敵軍主戰坦克。此外，還有250枚肩扛式刺針（Stinger）導彈，交由衛戌台北政軍中心的憲兵部隊、海軍陸戰隊使用，少部份由台灣海軍使用於沒有防空能力的新造巡邏艦上。

解放軍99式主戰坦克。（網上圖片）

解放軍坦克數量可觀 汰換率高

不過解放軍陸軍依然擁有相對強大的兩棲作戰部隊。根據2018年度全球軍力排行榜，解放軍擁有超過7700輛坦克，高於美國的約5800輛，僅次於擁有逾20000輛坦克庫存的俄羅斯（俄現役坦克僅2000餘輛）；台軍陸軍則擁有約2000輛坦克。

現時解放軍主力戰車以第三代為主，包括最新服役的99式主力坦克，配備獨特的雷射觀瞄壓制干擾裝置和主動防禦裝置，提高戰車在戰場上的生存率。解放軍近年來要求大幅減少裝備品種，保留功能多、具有升級潛力的裝備。老式的63A兩棲坦克和各種舊式兩棲裝甲戰車早已被汰換，估測新型和最新型武器系統的裝備比例達到70%以上。

外傳解放軍已連續以每年100輛的速度生產包括99A和96A等型號在內的新型坦克，預計到2025年，解放軍裝甲部隊裝備的坦克數量將縮減到3000輛以下，但現役坦克性能將有整體的提升，以96B型坦克、99A型坦克、輕型坦克和輪式突擊車等為代表的新一代主戰裝甲武器，將成為未來地面戰爭的主角。

此次台灣方面能夠購得M1A2X新型坦克，對於提升戰力確有幫助。但長期來看，由於兩岸經濟、人口水平相差太遠，軍力差距依然只會越拉越大，台軍面臨的防務難題，仍舊難解。