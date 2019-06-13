【2020台灣大選】蔡英文出線　韓國瑜：規則改變致賴清德敗北

在台灣，民進黨民調結果今天（13日）出爐，蔡英文民調支持率超過賴清德8.2%。民進黨日宣布，蔡英文將代表民進黨，參加明年台灣總統選舉。 據聯合新聞網報道，高雄市長韓國瑜對此表示，這個結果不出外界的預料。他還表示，原本的民調應該是賴清德比較高的，但經過這麼長時間的折騰跟規則的改變，才會造成賴清德飲恨敗北。

民調顯示，蔡英文以35.67%比27.48%大勝，將代表民進黨參與2020年的總統大選。（資料圖片）

據悉，民進黨民調於昨天（12日）晚上完成，今天上午10時30分進行開封並計算結果，有蔡賴陣營代表現場見證。民調結果顯示，現任台灣總統蔡英文以35.67%比27.48%，8.2%差距擊敗行政院前院長賴清德，獲得民進黨2020總統大選提名。

民進黨原本預計在3月下旬公告2020年總統大選提名人，不過，賴清德在3月18日登記參選後，黨內挺英或挺賴意見分歧。初選期程一延再延，終於在周一（10日）才開始進行進行初選民調，採市話與手機各半，由蔡英文、賴清德分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲進行三方對比。

民進黨民調顯示，蔡英文在5份民調中，除了贏過賴清德外，也都領先柯文哲和韓國瑜。

（綜合報道）