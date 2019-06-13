香港政府修訂《逃犯條例》引起社會各界極大爭議，連日來遊行抗議不斷，警方昨日（12日）更與示威者爆發嚴重衝突，施放催淚彈、布袋彈、像膠子彈等驅趕示威者。 參與國民黨黨內總統初選的鴻海集團董事長郭台銘連日來就此事發聲，昨日晚上更於Facebook發文表示，如果他當選台灣總統，他會張開雙臂，邀請香港的朋友移民到台灣。 郭台銘又說，因為中華民國有自由民主的環境，他希望降低香港技術移民台灣的門檻，讓台灣成為追求民主自由港人的新家。

郭台銘的帖文配上12日的衝突照片，並有「挺自由民主」的字眼。（郭台銘Facebook）

郭台銘對於昨日的衝突導致民眾不適或受傷，「心裡感到非常難過」，他又指自己已堅定表示香港實施的一國兩制是失敗的。香港近年來發生許多重大問題，特別是法制層面的誤失造成人心惶惶、爭議頻仍，導致衝突擴大的惡果。

郭台銘又表示，港府修訂《逃犯條例》引發的衝突如果處理不當，可能造成香港社會的分裂，希望港府可以和民眾理性溝通，尋求社會代價最小的解決方案，因為自由的空氣是香港幾十年得以繁榮發展的最核心價值。人民的心和聲音需要被重視被聽到。

郭台銘的帖文最後並配上「#撐香港」、「#移民台灣GoodTiming」、「#香港的怒_郭懂」等主題標籤（hashtag）。