【2020台灣大選】蔡英文出線稱感謝賴清德　將團結民進黨打贏選舉

台灣明年1月舉行大選，執政的民進黨今天（13日）公布總統初選民調結果，現任總統蔡英文以8.2%差距擊敗前行政院長賴清德，獲得提名。賴清德受訪時對蔡英文出線表祝福，稱希望民進黨團結支持蔡英文連任。 蔡英文下午透過Facebook表示，感謝對手賴清德，讓她更看清楚自己的問題與盲點，賴的毅力和風度都讓她欽佩。呼籲民進黨團結起來，一個都不能少，「為了台灣，我們要一起打贏2020。」

民進黨總統初選蔡賴之爭告一段落。（資料圖片）

蔡英文指出，初選已經結束，她要特別感謝賴清德，以及所有給她指教與鞭策的先進。「這些惕勵，讓我更看清楚自己的問題與盲點，也讓整個團隊更加戰戰兢兢，努力做得更好。」她續指，賴清德近段時間表現的毅力，以及今天展現的風度，都讓她欽佩。

蔡英文說，感謝黨主席卓榮泰以及所有黨工同仁近來的辛勞，更要感謝民進黨5人小組、黨中常執委們，以無比的耐心一起穩住大局。她也要感謝關心和支持民進黨的朋友，「此刻開始，我們必須用心每一天、團結每一個人。」

她也提出提出「五個要」，作為未來的目標：一、要團結民進黨，一個都不能少；二、要讓民進黨大於民進黨，連結社會最大力量；三、要捍衛改革成果，確保經濟繁榮，讓人民有感；四、要守護主權，讓世世代代的台灣人選擇自己的未來；五、要結合國際社會堅持民主自由人權的朋友，讓台灣成為世界的台灣。

蔡英文最後強調，「初選是自我淬鍊，競爭讓我們更進步。現在，團結起來，為了台灣，我們要一起打贏2020，我們一定要贏，也一定會贏。」

（綜合報道）