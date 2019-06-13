【2020大選】初選落敗　賴清德：民進黨務必團結，支持蔡英文連任

在台灣，民進黨2020總統初選結果今天（13日）公布，民調結果顯示，現任台灣總統蔡英文以35.67%比27.48%，8.2%差距擊敗行政院前院長賴清德，獲得民進黨2020總統大選提名。 對此，賴清德今天在台南天壇受訪表示，已親自致電黨主席表達接受初選決定，也有致電蔡英文總統給予祝福。他希望民進黨務必團結一致，支持蔡英文連任。

初選民調出爐後，賴清德表示，他堅持走完初選，已經達到拉抬民進黨聲勢的目的。（資料圖片）

綜合台媒報道，賴清德當天首先感謝大家，「自從登記參選以來，無論遇到何種困難、活動，一路上都有幫助我、鼓勵我的人，每一分支持力量都是我堅持到最後的關鍵動力來源，我很珍惜一個個鼓勵我的眼神，一次又一次溫暖的握手，還有激勵士氣的加油聲，終生難忘。」

賴清德表示，他堅持走完初選，達到拉抬民進黨聲勢的目的，對最後未能達成所託，帶領大家打一場守護台灣的選戰深感抱歉。但歷史終將清楚記載，在民進黨最困頓的時候，自己沒並有退縮、勇於承擔，打了一場漂亮的選戰。

賴清德還指出，在香港「反送中」事件，大敵當前民進黨初選也要畫下句點，應是大家團結守護台灣的時候。

（ETtoday新聞雲、中央社）