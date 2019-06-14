【糧食殺手】草地貪夜蛾隨西南氣流入台　15縣市淪陷

中國大陸遭遇大規模草地貪夜蛾（台灣稱「秋行軍」）入侵，擴散蔓延至18個省區市後，一海之隔的台灣近日亦逐漸受波及。 台灣農委會秋行軍蟲災害應變緊急小組在周五（14日）公布，綜觀通報及確診案件，在農作物上發現草地貪夜蛾幼蟲的個案已累積多達39宗，地點更是幾乎遍布全台灣。

台灣本島多個縣市均發現草地貪夜蛾的幼蟲。（中央社）

台灣本島多個縣市均發現草地貪夜蛾的幼蟲。（中央社）

據農委會防檢局長馮海東表示，發現幼蟲的個案包括有台灣本島及離島金門，有危害農業生產之虞。此外，馬祖已確認發現4隻成蟲，澎湖設點誘集得到的成蟲則尚在鑑定中，皆不是在農作物上發現，未來會將強化運輸管理的防疫監控。

副主委陳駿季則指，綜觀目前狀況，通報及個案的分布是「天女散花式」，幾乎遍布全台，初步研判是在大陸隨西南氣流而來，除了高雄、屏東、南投外，台灣本島已有15個縣市「淪陷」，外島亦只剩蘭嶼、綠島「倖存」。目前各地已陸續啟動緊急防治措施，一旦確認成蟲入侵本島，將會立即進入第二階段，採取強制噴灑農藥措施。陳駿季坦言，如果噴藥後仍無法控制，就會轉為第三階段，「屆時我們可能就要跟秋行軍蟲有共存打算，因為可能已經無法完全阻絕了。」

台東縣政府農業處在周五直接銷毀疑似已遭遇蟲害的粟米田。（中央社）

據了解，草地貪夜蛾的飛行範圍可達100公里，遇上氣流甚至能超過200公里。由於目前西南氣流旺盛，加上台灣海峽最窄處直線距離僅130公里，故此草地貪夜蛾能在一夜之間飛越台灣海峽。目前台灣當局已成立應變小組，在全台設有500個監測點，以快速處理、撲滅草地貪夜蛾，高風險的綠肥及有機田亦會推新制強化防疫。

（綜合報道）