【海峽論壇】主辦方稱逾萬台胞報名　國民黨和親民黨派代表出席

第11屆海峽論壇15日至21日在福建廈門舉行，其中論壇大會開幕式將於明天（16日）上午10時登場。福建省台港澳辦公室、海峽論壇組委會辦公室副主任鍾志剛表示，有超過1萬名台灣民眾報名參加海峽論壇。 據介紹，全國政協主席汪洋、國台辦主任劉結一、福建省委書記于偉國、國台辦副主任斐金佳，以及國民黨副主席曾永權和親民黨、新黨等台灣政黨代表、台北市副市長鄧家基等台灣縣市代表都將出席本次論壇。

到廈門參加海峽論壇相關活動的台灣青年。（海峽導報）

逾萬台人參加海峽論壇 一半是青年

海峽論壇組委會昨天（14日）下午在廈門舉行新聞發布會，鍾志剛在會上強調，不受民進黨阻撓，逾萬名台灣民眾參加，首次參加的台灣民眾占40%，台灣青年占50%，與會人數和活動規模都超過往年。

鍾志剛還表示，本屆論壇以「擴大民間交流、深化融合發展」為主題，安排了大會活動和青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流4大版塊，以及福建各地同期舉辦的活動，總共67場，由兩岸83個單位和社團共同主辦。

據中央社報道，國民黨代表團由副主席曾永權帶隊，率領組織發展委員會、文傳會，以及中常委范成連等一行共15人，今天（15日）一早就由桃園國際機場搭機飛往廈門。中時電子報的消息稱，曾永權將在海峽論壇期間與汪洋會晤。

而親民黨稍早前也在總召李鴻鈞及組織部主任張碩文的帶隊下，一行5人搭機前往廈門參加海峽論壇。

國民黨副主席曾永權（前左）15日上午率組織發展委員會、文傳會及中常委范成連（前右）等一行，前往桃園國際機場搭機，到廈門參加海峽論壇。（中央社）

廈門推45條兩岸融合措施

廈門借舉辦海峽論壇之際，日前對外公布了《關於探索海峽兩岸融合發展新路的若干措施》，希望推動廈門建成台胞台企登陸第一家園的示範區。

據悉，為深化兩岸經貿合作，該措施強調要打造廈台共同市場，具體包括：新設立台企可按大陸企業申請註冊、爭取設立五通碼頭進境免稅店、推動建設廈金通關合作試驗區等。

而在推進廈金通電、通氣、通橋方面，該措施也明確要推動通過海纜輸電方式向金門通電，推動向金門供應液化天然氣，推進開展廈金大橋建設的前期工作。

廈門公布《關於探索海峽兩岸融合發展新路的若干措施》，提出市屬公辦高校引進的台灣教師，市財政每人每年補助12萬到15萬元人民幣。圖為廈門大學校門。（視覺中國）

廈門公辦高校的台教師每年獲15萬元補助

而在推進台胞台企同等待遇方面，該措施提出，台胞憑台灣居民居住證享受廈門居民購房同等待遇；支持廈門航空推出優惠舉措，鼓勵和便利台胞往來；將在廈台胞納入社會保險體系，支援其根據個人意願參保等。

為吸引台灣人才到廈門發展，該措施還提出，對國企招聘的台灣人才實行薪酬單列；公辦高校引進的台灣教師，市財政每人每年補助12萬到15萬元人民幣。此外，廈門還鼓勵台胞參與廈門城市和基層治理。

（綜合報道）