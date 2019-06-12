陸委會阻台灣各界參加海峽論壇　國台辦：暴露懼怕兩岸交流心態

第11屆海峽論壇即將於周六（15日）在福建舉行，台灣陸委會認為其統戰性質迄今不變，宣布禁止中央機關人員參加，亦不樂見縣市政府組團出席及呼籲民間團體切勿輕易赴會。 對此，國台辦發言人安峰山在周三（12日）指是「無理阻撓」，「暴露了他們懼怕兩岸交流合作走近走好的心態。」

安峰山表示，為期一周海峽論壇共有60多場活動，是由兩岸80多個單位和社團共同舉辦，已有超過1萬名台灣各縣市和各界別的民眾報名參加。今次的規模超過以往歷屆，目前各項籌備工作正在有序推進，「這充分說明海峽論壇堅持『民間性、草根性、廣泛性』的定位，積極促進兩岸交流合作、促進兩岸同胞心靈契合，受到廣大台灣民眾的普遍肯定和廣泛歡迎。」

安峰山指是「無理阻撓」，「暴露了他們懼怕兩岸交流合作走近走好的心態。」（中國網）

安峰山強調，民進黨當局無理阻撓參加海峽論壇，實際上是影響不了其成功舉辦，「我們也奉勸民進黨當局，不要逆時代潮流，開歷史倒車，做兩岸民間交流的絆腳石，損害台灣同胞的利益，否則只會遭到兩岸同胞的共同唾棄。」

稱「歷來不介入台灣地區選舉」

另一方面，對於國台辦被指操控部分台灣媒體，引導即將在明年舉行的台灣總統大選，安峰山表明是「無中生有」，「我們歷來不介入台灣地區選舉，但也堅決反對任何詆毀抹黑大陸和破壞兩岸關係的言行。」

安峰山亦提到台灣政府現正清查到大陸工作的科研人員一事，以四句說話作批評，「為一己之私，阻兩岸交流，害百業雕敝，損萬眾福祉。」安峰山強調，民進黨當局的做法「心術不正，機關算盡，最終只會害人害己。」

（國台辦）