【逃犯條例】港府暫緩修例　台總統府：以涉台案作託辭不負責任

行政長官林鄭月娥今天（15日）宣布，港府決定暫緩修訂逃犯條例。對於暫緩修法原因，她說，由於台灣已表明不會接受在現有修例情況下，移交涉嫌在台殺人的陳同佳，因此修例迫切性已不存在。 對此，台灣總統府表示，港府以涉台灣案件為由，作為違背人權立法的託辭，是不負責任與缺乏道德感的作法，無法認同。台灣外交部長吳釗燮也回應稱，責怪台灣是不道德、可恥、令人無法接受的行為。

逃犯條例草案提出後爭議巨大，日前更爆發百萬人抗議大遊行和示威活動。（羅君豪攝）

台灣總統府發言人丁允恭當天晚間表示，台灣高度關注，也支持香港人民追求自由、民主與人權的渴望。

他表示，港府應該認以確保香港人民的自由民主為目標，認真看待並回應香港居民選擇自己所嚮往的生活與制度的期待。

丁允恭說，至於港府以涉台灣案件為由，作為違背人權立法的託辭，是不負責任與缺乏道德感的作法，令人感到不可思議，「我們無法認同」。

I’m deeply upset by the assault on freedom & #HumanRights in #HongKong. Chief Executive Carrie Lam must listen to the people & take full responsibility. Blaming #Taiwan is immoral, shameful & unacceptable. Embrace democracy & stand on the right side of history! JW — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) 2019年6月15日

台灣外交部長吳釗燮在Twitter回應稱，他對香港的自由與人權遭受攻擊而感到憂心，認為林鄭月娥務必聆聽市民的聲音並負上完全的責任。

吳釗燮說，責怪台灣是「不道德的、可恥的、令人無法接受的」，他並呼籲擁抱民主，站在歷史正確的一邊。

香港男子陳同佳（右）涉嫌在台灣殺害潘姓女友（左）。（網上圖片）

據此前報道，陸委會發言人邱垂正5月曾強調，不會在逃犯條例修訂前提下與港府協商；即使修例通過，赴港或在港國人被移送到中國大陸的威脅未排除前，台灣政府也不會同意港女命案凶嫌移交。

去年2月，港男陳同佳涉嫌在台灣殺害潘姓女友逃回香港後，台灣政府多次要求港方提供司法互助遣送陳同佳來台受審，但一直未獲正面回應。香港保安局則提出修訂逃犯條例，建議港府可採「一次性的個案方式」，處理台灣、內地和澳門移交逃犯的要求。惟修例在香港社會引起巨大爭議，更觸發6月9日的大規模遊行以及6月12日激烈的警民衝突。

（中央社）