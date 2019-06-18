【逃犯條例】台媒：港人憂慮未來　到台灣睇樓人數增

香港政府計劃修訂《逃犯條例》引起港人對未來的憂慮，再次激發港人的移民潮。 有台灣的房屋中价指，近來到台灣視察房屋的港人增多，估計越來越多港人會移民台灣落地生根。

台灣桃園市近機場，是需要經常來往港台的港人熱門落腳點。(中央社)

香港政府提出修訂《逃犯條例》，引起港人連續兩星期多次的大型示威遊行，「移民」一詞似乎再次成為部分港人的選項。鄰近的台灣就是港人的熱門地，台灣力麒建設董事長郭淑珍表示，觀察到港人來台看房人數變多，而且較喜歡1700到2100平方呎的房屋。郭淑珍又指，台灣的房價不到香港的一半，環境舒適、語言方便，房屋面積也比香港的住家大得多，另有一些香港客人會買一樓房屋來做生意，估計這類香港客戶愈來愈多。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，從2014年香港雨傘運動之後，陸續有港人來台購買房產，若是選擇來台灣落地生根的港人，多會選擇在台北或新北市購置兩到三房、近捷運站的房屋；若在香港有工作者，可能會選擇在桃園落腳，以便來往港台兩地；也有不少港人到台中或台南經營民宿或做小生意。

根據台灣內政部移民署的資料，今年首4個月有409名香港居民獲得定居台灣許可。

（中央社）