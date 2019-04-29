網上直播反習近平憂回大陸被捕　陸生向台移民署申請政治庇護

上月，台灣嘉南藥理大學大陸生李家寶在twitter直播，主張推行大陸民主化，反對習近平專制，引起兩岸三地熱議。 由於他的簽證將於7月到期，他今日（29日）向台灣移民署申請政治庇護，希望可以長留台灣。

李家寶的台灣簽證將於7月初到期。（資料圖片）

李家寶的簽證即將於7月初到期，今天他前往台灣移民署，以政治庇護為由，提出長期居留的項目申請。其後他接受傳媒訪問時表示，目前台灣並無相關法律條文提供類似遭遇者政治庇護，自己也無法預期申請結果會如何，但希望能夠繼續完成在台灣的相關學業。他指出，自己已有長期留台打算，目前計劃先完成學業為主，後續就業問題則要再計劃，他又說「即便生活再苦都願意留在台灣」。李家寶也有到陸委會遞交專案長期居留申請書，陸委會表示會從整體考慮、妥善處理李家寶的申請。

今年21歲的李家寶來自山東，就讀台灣嘉南藥理大學。3月11日，他透過Twitter直播，表示習近平去（2018）年修憲「稱帝」後，大陸「比辛亥革命前」更黑暗，又指「中共大限已至」。直播後他的大陸親友不斷要求他返回大陸，目前已無法收到家裏寄來的生活費，要靠其他朋友協助，目前經濟狀況良好。

（法國國際廣播電台）