【觀察】蔡英文任內二度修「公投法」　公投脫鉤大選重回「鳥籠」

在台灣，民進黨2016年重返執政後，於2017年12月就通過《公民投票法》（下稱公投法）修法，大幅降低公投的提案、聯署和通過門檻，擺脫了台灣多年來「鳥籠公投」窘境，亦促成2018年九合一大選與10項公投案同時舉行，卻為選務工作帶來沉重負擔，多個公投案的結果更與民進黨的執政方向有異。 台灣立法院周一（17日）召開臨時院會，再度對公投法操刀，三讀通過部份條文修正，明定公投日為8月第4個星期六，自2021年起每2年舉辦一次，錯開選舉年，2020年的總統及立委選舉確定將與公投脫鉤。外界有聲音指修法令公投重回「鳥籠」。

立法院會17日三讀修正通過公民投票法部分條文，明定公投日為8月第4個星期六，自2021年起每2年舉辦一 次，錯開選舉年。圖為主持會議的立法院副院長蔡其昌敲槌。（中央社）

國民黨：民進黨修法為選舉考量

為解決2018年九合一選舉與公投合併舉行所衍生的選務亂象，立法院17日通過公投法部分條文，旨在使公投與大選脫鉤，每2年舉行一次；亦將公投案公告時間從28日延長至90日。在外界壓力下，民進黨取消此前提出的「公投連署者需檢附身份證副本」，改為要求選舉主管機關中選會盡快施行電子連署等。

對於修法理由，提案的民進黨立委蔣絜安指出，若公投一直與大選一同舉行，將對民眾形成極大的理解負擔，更讓選務工作成為龐大負荷，因此透過修法讓台灣建立起一年選舉、一年公投的​​選舉制度。

然而，立法院國民黨團隨即發表聲明，認定此次公投法修法是為明年大選考量，指民進黨在野時一再強調公投要給民眾極大方便，主張綁大選才能提高投票率與節省選務經費，此次修法是大開倒車，提高未來公投通過的門檻，更稱民進黨「昨是今非，公然與民意為敵」。

立法院會17日三讀修正通過公民投票法部分條文，在關鍵條文表決結束後，國民黨立委在議場內高喊「公投已死、民主送終」口號，並朝主席台丟水球。（中央社）

民進黨任內轉軚難自圓其說

民進黨過去強烈主張以直接民意最大，執意降低公投門檻，如今卻180度轉變，的確難以自圓其說。事實上，台灣直到1980年代後期民主化後，《公投法》立法才逐漸受到正視。已故民進黨立委蔡同榮、前黨主席林義雄曾各自透過遊行、絕食、環島苦行等方式宣揚公投理念，直到2003年年底，台灣立法院終於通過《公投法》。

然而，由於當時的《公投法》的公投聯署、通過門檻偏高，民進黨持續嘗試推動修法，試圖擺脫「鳥籠式公投」。及至2016年，蔡英文當選總統，民進黨在立法院席次亦擁有絕對優勢。2017年12月，立法院通過《公投法》修正案，大幅降低提案、聯署、通過門檻，且明文規定公投可與大選合併進行。

猶記2017年公投法修法三讀通過後，議場內民進黨立委高舉廣告牌，鼓掌慶祝「人民做主，還權於民」。曾多次訴求公投修法而不惜絕食抗爭的前黨主席林義雄亦稱許，當時的修法「完成台灣民主發展的重大裏程碑」。

出人意料是，2018年九合一大選合併舉辦公投，由於中選會疏失導致投開票秩序大亂，以及藍營主導的若干公投案過關，民進黨卻又想修法讓公投與大選脫鉤，甚至一度要求聯署附身份證副本。如此的修法方向形同把剛放出鳥籠的公投又抓回鳥籠，無怪乎民進黨大老呂秀蓮出面聲援「反公投法修惡」，直指此次修法是「頭痛砍腳」。

2018年九合一選舉綁公投，多個國民黨主導的公投案通過，是令民進黨忌憚公投的原因之一。（資料圖片）

「核四」公投案形同遭封殺

值得一提是，按照修正通過的公投法，下一次舉行公投要等到2021年8月，當下兩個已進入第二階段連署的「重啟核四」及「廢止核四」公投案即便連署過關，亦無法在2020年與大選合併進行，形同遭到封殺。

「核四」相關公投是對台灣第四座核電廠的存廢及是否重啟進行全民投票，2004至2008年已經有6個相關公投案被否決。不過，蔡英文2016年執政後提出「2025非核家園」政策，計劃於2025年以前終止所有核電廠運轉，卻在2018年遭到公投否決，但當局仍要繼續推動廢核，社會紛爭未解。 核四公投

國民黨團總召曾銘宗就指出，當香港超過百萬民眾遊行反對《逃犯條例》修訂時，民進黨政府竟踐踏民主，以多席次的誇張方式，強行通過公投法修訂，可謂「公投已死、民主送終」。

蔡政府對公投的忌憚，始於民進黨2018年九合一選舉的崩盤。究其實，倘若民進黨是基於2018年底選舉秩序大亂，試圖加以改善，則將公投與大選選務分流、減少每一投開票所的選民人數、延長投票時間等方法都是值得考慮的方案，何需勞師動眾修法？更關鍵的問題在於，讓公投飛出鳥籠，是民進黨口中的民主；把公投關回鳥籠，也是民進黨口中的民主。如此的修法過程，只不過讓全民看到民進黨對於民主的搖擺態度。