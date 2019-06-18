台首次出動無人機偵測越界大陸船　高雄艦射強力水炮驅離

據聯合新聞網報道，在台灣，海巡署艦隊分署周一（17日）在澎湖海域執行巡護任務，高雄艦施放的無人機（UAV）發現一艘大陸抽砂船違規越界作業。高雄艦隨即趕往，以強力水炮將抽砂船驅離至海峽中線以西。 據悉，這也是台海巡艦隻首次在台方水域，動用水炮驅離違法越界作業的船隻，也是UAV首次於台灣海域支援艦隻執行任務。

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海巡署艦隊分署發布新聞指出，3000噸級的高雄艦17日上午在澎湖海域台灣灘（俗稱南淺）執行巡護任務，首度施放UAV無人機支援偵蒐，在七美西方38浬處發現一艘沒有船名的陸籍抽砂船。隨後高雄艦依蒐證畫面與偵蒐船位置，在10時45分以強力水砲驅離大陸抽砂船至海峽中線以西海域。

艦隊分署表示，自5月份起提升台灣灘海域巡護密度，即時調派大型巡防艦、船支援，全天候24小時綿密部署勤務，並運用UAV無人飛行載具等高科技設備，採取噴射高壓水砲等強勢執法作為，有效嚇阻陸船抽砂案件再生。

海巡署的UAV旋翼型無人飛行載具，17日輔助高雄艦在澎湖海域驅離大陸抽砂船。（海巡署）

艦隊分署表示，自去年推動「旋翼型無人飛行載具試辦計劃」，已採購20架UAV，衛星定位與慣性導航系統（INS）等功能，可切換自動與手動控制，全天候執行海上搜救、執法蒐證及海上目標辨識等任務，大幅提高海域巡防效能。

（聯合新聞網、中央社）