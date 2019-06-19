台國防部證實2艘加拿大軍艦穿越台灣海峽

近日網傳加拿大皇家海軍軍艦穿越台灣海峽，台灣國防部今天（19日）證實，2艘加拿大籍軍艦於18日航經台灣海峽。

加拿大軍艦穿越台海的航線。（marinetraffic 網站）

此前據台媒報道，根據公開船隻位置的「marinetraffic」網站顯示，加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「里賈納」號（HMCS Regina），在18日淩晨由南向北穿越台灣海峽。且「里賈納」號在航行時，一度打開「船舶自動辨識系統」（AIS）。

有微博軍事博主也曾在18日發文，指有加拿大巡防艦及補給艦自南向北穿越台灣海峽，進入東海。另有台灣網民在「PTT」BBS站爆料，加拿大軍艦將前往東海及黃海對北韓貨輪進行偵察，執行聯合國對北韓的制裁。

加拿大皇家海軍護衞艦「里賈納」號。（網上圖片）

據悉，加拿大護衞艦「里賈納」號以及補給艦阿斯特里克斯號（MV Asterix）本月10日至13日前往越南金蘭灣訪問，旨在擴大加拿大與越南的防務合作關係。而根據日本海上自衛隊資訊，「里賈納」號在13日至15日間，和日本海上自衛隊船艦在南海、越南外海進行「KAEDEX19-1」聯合操演，日本派出三艘護衛艦，

資料顯示，「里賈納」號為加國海軍哈利法克斯級巡防艦第五號艦，滿載排水量超過4500噸，搭載魚叉反艦飛彈、「RIM-162」防空飛彈、反潛魚雷、方陣快砲等武裝，戰力相當均衡，為加國海軍的主力作戰艦艇。