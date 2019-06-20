【長榮罷工】桃園機場櫃枱大排長龍　有返杭州旅客被安排北京中轉

台灣長榮航空勞資協商破裂，空服工會今天（20日）下午4時起要求全體長榮會員罷工，目前桃園機場已有不少旅客行程受阻，在櫃枱排隊等待變更行程，機場內埋怨聲此起彼伏。部分首度來台的大陸旅客面對罷工感到焦慮，頻頻詢問「飛機是否會飛？」

受到罷工影響，桃園機場櫃枱已大排長龍。（中央社）

長榮航空從下午起就有航班受到影響，一名台籍導遊安排9名陸客，從桃園機場搭機返回杭州，但卻由於航班取消，經過長榮安排後，改搭其他航空公司航班出發，但必須要先飛到北京，再南下飛轉杭州。導遊還比出手勢說，「這一北一南的航班，對他們的返鄉之路，真是一波多折」，但經過解說，陸客們表示能夠理解。

據了解，下午起受影響的長榮航班，旅客以來自港澳、大陸居多。桃園機場長榮櫃枱前下午4時起大排長龍，不少旅客排隊等待航空公司進一步處理後續航班，隊伍達數十米，且排隊人潮有不斷增加趨勢。

對於行程受到影響，許多旅客抱怨連連，部分陸港澳旅客則頻頻詢問「飛機是否會飛？」「今天能走得了嗎？」亦有旅客表示，空服員的權益可以理解，但必須要提前告知，以免影響行程。

（中央社）