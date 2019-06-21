美軍派反潛巡邏機飛越台灣海峽　監偵解放軍遼寧號進入南海　

據美國軍事新聞網站「Alert5」周五（21日）報道，飛行數據網站（ADS-B Exchange）資料顯示，解放軍航母「遼寧號」周二（18日）進入南中國海區域後，美軍派遣P-8A海神式反潛巡邏機升空，南向北飛越台灣海峽、掠過台灣西部區域，飛往台灣北部海域後，再由東部海域向南飛往呂宋海峽，最後則降落在美軍沖繩基地。

美軍派遣P-8A海神式反潛巡邏機升空飛行路線。（ADS-B Exchange）

在台灣，國防部發言人史順文少將回應表示，軍方對台灣周邊海、空域動態，均能充分掌握與即時應處，以維護區域穩定與確保台灣安全。

海軍官校軍事學科部前教官呂禮詩表示，依據此報道，這將是美艦自去年7月起「常態化」穿越台灣海峽後的新形勢。而解放軍「遼寧號」在南海航行，美軍P-8A在識別查證後大可返回新加坡，即使要轉降沖繩也可以直接通過巴士海峽前往，並不需要繞台灣飛大半圈，未來美軍在空中穿越台灣海峽可能將是「新常態」。

美軍P-8反潛巡邏機的主要任務為海上巡邏、偵察，以及反潛作戰。（路透社）

據悉，美軍P-8反潛巡邏機的主要任務為海上巡邏、偵察，以及反潛作戰等，除具備噴射機的飛航性能之外，偵測裝備也極為先進。

另據早前報道，消息指出，「遼寧號」以及護航編隊，經由西太平洋南下，先接近關島水域，然後繞經菲律賓南方，目前已進入南中國海，可能到中國南海人工島礁一帶巡航。這也是「遼寧號」服役以來，繼2016年12月、2018年4月，第三度駛出宮古海峽。

（中央社）