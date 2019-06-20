加拿大軍艦穿越台灣海峽　加國駐台辦事處指與表達立場無關

加拿大有軍艦18日穿越台灣海峽，引起各界注意。 加拿駐台北貿易辦事處指，該艘艦隻是從越南去東北亞執打擊朝鮮走私的任務，經台灣海峽是合的航行路線，與表達立場無關。

里賈納號是加拿大的主力作戰艦艇。(網上圖片)

加拿大駐台北貿易辦事處今天（20日）回應指，里賈納號（HMCS Regina FFH-334）近期完成到越南金蘭灣（Cam Ranh Bay）的訪問，之後從金蘭灣航行到東北亞，參與加拿大與國際的合作，共同反制朝鮮藉由海上走私違反聯合國安理會制裁的作為。

辦事處指出，從金蘭灣到東北亞最適合的航行路線是經由台灣海峽，表達立場無關。又指里賈納號搭配另一艘補給艦，目前正部署於這個區域。里賈納號在航經台灣後，台灣國防部於19日曾表示依規定監察偵視，期間並無異狀。

里賈納號為加國海軍哈利法克斯級巡防艦（Halifax-class Frigate）第五號艦，排水量超過4500噸，搭載魚叉反艦飛彈、「RIM-162」防空飛彈、反潛魚雷砲等武裝，為加國海軍的主力作戰艦艇。而過去皇家海軍都有在亞太地區執行任務，包括2018年加拿大卡加立號曾於當年10月通過台灣海峽。

（中央社）