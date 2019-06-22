【2020大選】廿萬韓粉台中造勢　韓國瑜提新口號「拉進來打出去」

高雄市長韓國瑜偕夫人李佳芬，周六（22日）在台中出席第4場造勢活動。主辦單位宣稱現場湧進20萬人，韓國瑜大進場時天色已暗，韓粉人手一台手機用螢幕照亮黑夜。 韓國瑜致辭時痛批民進黨得了「權力中毒症」，又提出經濟解方「拉進來打出去」。

韓國瑜在台中造勢會上批民進黨無能，並提出經濟解方「拉進來打出去」。（聯合新聞網）

韓國瑜：民進黨有「權力中毒症」

韓國瑜提到日前高雄登革熱議題指出，他內心感到相當奇怪，2015年時高雄登革熱疫情爆發，當時的行政院副院長張善政立刻奉馬英九命令，結合中央及地方資源，全力撲滅登革熱；隔年碰上美濃大地震，震垮了9棟房屋，還有217位民眾不幸殞命，張善政仍然全力協助災後重建，行政院也撥200億新台幣款項協助重建。

他認為，這兩個例子，同樣是地方天災人禍，同樣都是行政院，但態度完全不一樣，「這是不對的」，他認為，民進黨最大的問題在得了「權力中毒症」，為了權力甘心中毒。「不能政黨不同就幸災樂禍，台灣人民都是生命共同體，不能等著看你出洋相，這是可怕的！」

主辦單位宣稱當天台中造勢會現場有超過20萬人。（聯合新聞網）

韓國瑜：政府對中小企業要相挺

韓國瑜致辭時又強調，中台灣是中小企業的搖籃，政府要做中小企業的後盾，他提出經濟解方「拉進來打出去」，延攬國外退休的經濟官員「拉進來」，外交部想辦法拚經濟，設海外設立據點幫中小企業「打出去」。

韓國瑜稱，政府對中小企業要相挺，政府要挺銀行，銀行要挺中小企業，中小企業要挺員工，很多員工跟著企業打拚，如果因為政府沒有能力簽訂FTA（自由貿易協定），一旦台灣的中小企業倒閉，將成為一場災難。

他還說，從大家的眼神與呼喚，現場的鄉親希望不要再有政治惡鬥，要恢復親民政治，要有良好的經濟、優質的教育，「希望韓國瑜與大家一起打拚，找回美好的台灣。」

（聯合新聞網、ETtoday新聞雲）