爆韓國瑜外遇生子　吳子嘉遭告誹謗　出庭稱已查證多方可靠消息

美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜外遇生子，被告妨害名譽，台北地檢署昨天第二度傳喚吳子嘉，偵訊九十分鐘後請回；據了解，吳日前向檢方遞狀陳報指出，他爆料前曾向「多方」可靠消息來源查證，為證明所言並非捏造，向檢方聲請傳喚王小姐、名嘴黃光芹、前高雄縣長楊秋興、高雄輪船董事長黃文財等人作證。

美麗島電子報董事長吳子嘉因爆料高雄市長韓國瑜有小三挨告，昨第二度赴台北地檢署出庭。（聯合新聞網提供）

據了解，吳子嘉要聲請調查的人證、物證相當多，檢方過濾陳報狀內容後，鎖定部分「可靠消息來源」進行調查，同時也對相關物證進行清查，檢方昨天是針對目前的偵查進度，請吳出庭表示意見。

吳子嘉庭訊後表示，這次開庭是為補強上次整個說法，目前看起來偵查還在繼續進行中，他無法多做說明，但建議檢方多傳喚幾位證人，有助於案情釐清。對於吳建議傳喚的證人，檢方尚在評估有無必要傳喚。

吳子嘉爆料韓國瑜與王小姐有段十年的婚外情，韓認為吳的指控「完全是謊言抹黑」，上月告吳誹謗。

北檢本月四日首度傳喚吳出庭，庭訊近五小時，吳偵訊時強調消息來源很多，提供不少資料，爆料前已盡過詳細查證，查證對象包括黃光芹、楊秋興等人，並出示手機的LINE對話紀錄給檢察官瀏覽。

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