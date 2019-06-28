劉結一晤台灣立委高金素梅：兩岸要像石榴籽一樣緊緊抱在一起

今天（28日）上午，海峽兩岸關係研究中心與台灣兩岸和平發展論壇在北京舉辦兩岸關係與民族復興座談會。國台辦主任劉結一會見了率團前來的台灣無黨籍立委高金素梅。 雙方針對「兩岸關係與民族復興」進行「對話協商」，達成多項共識，並在會後發表5項共同倡議。

據悉，這是繼國民黨前主席洪秀柱、新黨主席郁慕明之後，第三個率團來北京和國台辦進行「對話協商」的代表團。

雙方在會後共同發表了五大倡議：一、共同堅持九二共識，推動兩岸和平發展；二、加強民族團結友愛，兩岸各民族同胞要手足相親、守望相助，像石榴籽一樣緊緊抱在一起，同擔民族大義；三、深化兩岸融合發展，增進民衆親情福祉；四、弘揚中華傳統文化，維繫同胞精神紐帶；五、擴大兩岸基層交流，促進兩岸民心相通。

關於深化融合發展方面，雙方共同倡議，應積極推進兩岸經濟合作制度化，提升經貿合作，暢通基礎設施，擴大對台灣服務業開放，加強兩岸在農漁業中小企業電子商務領域合作，支持兩岸旅遊業者開展少數民族地區特色旅遊交流合作等等。

值得注意的是，「像石榴籽一樣緊緊抱在一起」是習近平對於新疆民族問題的論述。2014年5月，習近平在在第二次中央新疆工作座談會上表示，「各民族要相互了解、相互尊重、相互包容、相互欣賞、相互學習、相互幫助，像石榴籽那樣緊緊抱在一起。」

（綜合報道）