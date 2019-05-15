汪洋晤台媒高層遭指「施壓」　國台辦：民進黨抹黑兩岸新聞交流

全國政協主席汪洋上周五（10日）在北京會見多間兩岸傳媒的高層，表示時與勢都在大陸這邊，搞台獨、押寶外國勢力都是靠不住的。有台媒還指汪洋說，「台灣當局可能連兩年後的事都保證不了。」台灣總統蔡英文隨後指，這番談話證實大陸「施壓台媒」。 大陸國台辦發言人馬曉光今天（15日）在例行記者會上對此評價，「民進黨當局和台獨勢力」的阻撓、抹黑，是因為其擔心民眾「看穿他們破壞兩岸關係的圖謀」。

馬曉光指，民進黨阻撓、抹黑兩岸新聞交流，是擔心民眾看穿其「破壞兩岸關係的圖謀」。（人民網）

馬曉光說，汪洋在與兩岸傳媒的會見中，闡述了大陸對台方針政策，介紹了兩岸關係發展大勢，堅持「九二共識」、反對台獨等立場。

他說，汪洋是期許兩岸傳媒秉持民族大義，善盡社會責任，共同發揮好溝通兩岸民眾、弘揚中華文化、深化情感交融的作用，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

馬曉光稱，兩岸新聞交流對於增進兩岸民眾相互瞭解發揮重要作用，「民進黨當局和台獨勢力」的阻撓、抹黑，是因為其擔心民眾「看穿他們破壞兩岸關係的圖謀」。

5月10日，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋在北京會見參加「第四屆兩岸媒體人北京峰會」的兩岸新聞媒體代表。（新華社）

台灣國安局副局長柯承亨周一（13日）說，汪洋的談話「明顯干預新聞自由」。他認為「不需要共產國家來告訴台灣媒體該怎麼做」，並指「這對兩岸、中美關係發展都有負面影響」。台灣外交部長吳釗燮則指，大陸這場新戰役只有一個目標，就是「從內部擊潰在第一線捍衛自由民主的台灣」。

汪洋13日則是在會見國民黨前主席洪秀柱時表示，「因為現代資訊，把我們所有的情況都公諸於世，包括有一些我們不大願意讓別人知道的」。

（綜合報道）