【立法會衝擊】蔡英文：台港民眾都渴望民主　港府應誠實與民對話

香港立法會大樓昨晚（1日）發生衝擊事件，示威者闖入立法會。在台灣，不少傳媒以「港版太陽花」來報道事件。 台灣總統蔡英文今天（2日）受訪表示，不論是台灣或香港，人民對於自由民主的渴望都是一樣的，認為唯有執政者誠實地與人民對話才是正解。

昨晚有示威者撞破立法會玻璃門，衝入大樓內。（資料圖片）

蔡英文說，在香港或台灣，人民對於執政者不滿，走上街頭表達訴求是很正常的，香港人民爭取自由民主，她給予支持、也保持關注，呼籲港政府拿出誠意解決，唯有如此，才能消弭衝突。

台灣多間傳媒今天大篇幅報道立法會衝擊事件，並冠以「港版太陽花」形容。台灣太陽花運動是以2014年3月18日的佔領立法院行動為開端，旨在反對國民黨單方面將《海峽兩岸服務貿易協議》宣告存查，台灣警方當時調集大批警力，多次嘗試驅離佔領議場的抗議學生卻都宣告失敗。在數次清場過程中，共有3名抗議學生以及1名示威民眾逮捕，有38名警員在推擠衝突中受傷。

另外，蔡英文下周將出訪加勒比海4邦交國，途中將過境美國，中國外交部就此向美方表達關切，並提出嚴正交涉。蔡英文受訪時對此表示，台灣總統過境美國是長久以來的慣例，而這次也不例外，過境美國行程考量安全、舒適、便利與尊嚴。

被問及大陸是否會趁機在外交上干擾、金錢利誘其他台邦交國，她就表示台灣外交部會24小時監控，做好萬全準備。

（綜合報道）