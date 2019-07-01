蔡英文出訪將再過境美國　中國外交部：對美嚴正交涉

台灣總統蔡英文下周四（11日）起將進行一連12日「自由民主永續」之旅，出訪加勒比海邦交國海地（Haiti）、聖文森（Saint Vincent and the Grenadines）、聖盧西亞（Saint Lucia）、聖基茨和尼維斯（Federation of Saint Kitts and Nevis），且計劃去回程都過境美國。 對此，中國外交部發言人耿爽今天（1日）在例行記者會上指出，中方已就有關問題向美方表達關切，並提出嚴正交涉。

蔡英文出訪加勒比海邦交國，去回程都將在美國過境。（資料圖片）

耿爽表示，中方一貫堅決反對美台之間的官方往來，這一立場是堅定且明確的。中方敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，不允許蔡英文過境，慎重、妥善處理涉台問題，以免損害中美關係和台海和平穩定。

據了解，蔡英文的訪問團預計11日中午啟程，同日抵達美國過境兩晚，13日午間離開美國，前往海地訪問，13日晚間至16日訪問聖基茨和尼維斯，16日到17日訪問聖文森，17日到19日訪問聖露西亞，19日離聖盧西亞赴美國過境停留兩晚，22日中午返抵台灣。

有消息指，蔡英文此次過境美國的城市是紐約和丹佛，但台灣外交部僅說，基於台美雙方默契，過境城市會適時公布。

（綜合報道）