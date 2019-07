蔡英文出訪將再過境美國　中國外交部：對美嚴正交涉

台灣總統蔡英文下周四(11日)起將進行一連12日「自由民主永續」之旅,出訪加勒比海邦交國海地(Haiti)、聖文森(Saint Vincent and the Grenadines)、聖盧西亞(Saint Lucia)、聖基茨和尼維斯(Federation of Saint Kitts and Nevis),且計劃去回程都過境美國。

對此,中國外交部發言人耿爽今天(1日)在例行記者會上指出,中方已就有關問題向美方表達關切,並提出嚴正交涉。