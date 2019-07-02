【2020台灣大選】美眾議院情報委員會通過法案　防大陸干預台選舉

美國聯邦眾議院情報委員會日前通過財政年度情報授權法，要求國家情報總監必須在台灣總統大選後45天內提出報告，說明中國大陸干預或破壞選舉的行動與美國阻止這些行動的努力。

美國眾議院情報委員會日前通過法案，要求國家情報總監必須在台灣總統大選後提出報告，說明中國大陸干預或破壞選舉的行動與美國阻止這些行動的努力。（資料圖片）

眾議院情報委員會於6月26日無異議通過「2018、2019與2020財政年度情報授權法」。這項法案由眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）提出，法案第503條特別針對中國大陸影響台灣選舉提出國會意見。

第503條指出，國會基於台灣關係法規定，要求國家情報總監在2020年台灣總統、副總統選舉後45天內，針對中國大陸干預或破壞台灣選舉的任何影響行動以及美國遏止這類行動所做的努力，向國會情報委員會提交報告。

國會要求報告內容應描述美國情報機構如何透過技術與物資支援，協助台灣辨認、遏止與打擊中國大陸的影響；協助台灣增進能力遏止外部勢力損害自由公平的選舉。報告也須評估中國大陸影響行動的程度與細節，提供中國大陸支持特定政府與非政府機構清單，並說明每個機構的作用；同時也須確認中國大陸採取的策略、技術與程序。

這項法案將待眾議院院會通過，以及參議院通過參院版本後，再經兩院協商並各自表決通過，送白宮經美國總統特朗普簽署後才會正式生效。

（中央社）