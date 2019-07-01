【2020大選】罷韓第一階段連署達標　韓國瑜：政治的操作我尊重

高雄市長韓國瑜就職不滿一年爭議不斷，目前更投入國民黨黨內總統初選，令部分政黨及民間團體難以接受，發起罷免韓國瑜活動。 台灣基進黨與罷韓連署發起單位之一的「公民割草行動」今天（1日）上午宣布第一階段連署書達到3萬份，台灣基進黨14日將邀請所有罷韓團體與樂團、政治評論家等舉辦罷韓熱身首映會。韓國瑜對此表示「尊重」。

台灣基進黨與罷韓連署發起單位之一的「公民割草行動」今天（1日）上午宣布第一階段連署書達到3萬份。（《聯合報》）

根據相關法規，罷免分成3階段，第1階段為提議，須達到選舉人數的1%，依據高雄總選舉人口約228萬人，至少得需要有2.28萬份罷免提議書，若加上誤差值，保守估計要搜集至少3萬份罷免提議書才能進入第2階段的連署，因此第一階段連署已經達標。

台灣基進黨發言人表示，7月14日國民黨黨內總統初選民調結束當天，將舉辦「因為愛高雄，所以站出來」熱身首映會，是續罷免遊行的首部曲。「公民割草行動」發言人則表示，6日（周六）會舉辦第一次的「公民假日草市」，邀請市民發表對韓國瑜的看法，也讓韓國瑜聽見大家的聲音。

對於罷免提議書達到3萬份，韓國瑜今天上午表示，現在把高雄市政府該做的工作趕快做好，這是市政府應該有的負責任的態度，至於其他政治的議題、政治的操作、政治的論點等，「我尊重他們，民主的社會」。

（綜合報道）