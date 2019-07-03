【2020台灣大選】美媒：香港反修例運動有利蔡英文競逐連任　

香港反對修訂《逃犯條例》運動吸引上百萬人上街抗爭，國際矚目。美媒美聯社周二（2日）報道指，不少專家認為相關事件更添各界對於北京對台「一國兩制」方案的疑慮，有利明確反親中、將在明年大選尋求連任的總統蔡英文。

蔡英文早前在Facebook上發文聲援香港的反對修訂《逃犯條例》運動，帖文配上了「爵爵&貓叔」創作的圖畫，以表達對反對修訂《逃犯條例》運動的支持。（蔡英文Facebook）

長期關注台灣的美國西塔肯基大學政治學副教授芮宗泰（Timothy S. Rich）指出，香港的反對修訂《逃犯條例》運動凸顯「明顯是設計來誘使台灣進入統一談判進程的（一國兩制）制度是可悲的失敗之作」。

芮宗泰認為，此時強調主權和獨立性將讓蔡英文和執政的民進黨受益，且有助他們避開諸如薪金成長停滯和軍公教年金改革等爭議性高的議題。芮宗泰又表示，蔡英文可利用中國大陸對香港造成的威脅，將自己和執政黨重新定位為民主捍衛者，並顯示提防中國大陸、謹慎處理兩岸關係是正確的。

不少專家認為香港反對修訂《逃犯條例》運動有利蔡英文競逐連任。（資料圖片）

蔡英文利用「一國兩制」議題打擊國民黨

密蘇里州立大學台海問題專家郝志堅（Dennis Hickey）教授也認為，蔡英文政府將盡可能利用「一國兩制」議題來打擊國民黨。郝志堅表示，儘管「一國兩制」顯然在台灣缺乏市場，民進黨將不會停止利用北京提出的這個統一台灣方案，指控「親中」國民黨試圖「出賣台灣」。

不過，也有專家認為香港反對修訂《逃犯條例》運動並不保證民進黨將能於2020年總統大選勝出。華府進階中國研究中心研究員莊宛樺（Jessica Drun）指出，影響明年大選結果的因素很多，其中包括台灣的經濟表現，且選民仍有可能反覆無常。

（美聯社）