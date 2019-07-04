台26歲鐵路警察被逃票男刺傷腹部　大量失血送院搶救不治

台灣嘉義昨晚（3日）發生一宗火車砍人案。一名54歲男子逃票坐火車，鐵路警察到場處理時，逃票男子竟然用刀刺傷警察腹部而導致其大量出血，最終警察送院搶救後宣告不治。

殉職鐵路警察李承翰。（網上圖片）

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事件發生於昨晚（3日）8時左右，一名54歲鄭姓男子從台南登上台鐵列車北上，期間被列車長發現逃票，要求補票時，鄭男情緒失控並大聲咆哮，列車長於是通知鐵路警察協助。當時列車到達嘉義站，26歲的鐵路警察李承翰登車處理，鄭男竟持刀襲擊，李承翰被刺傷腹部，臟器外露且大量出血，送往嘉義基督教醫院救治。

現場片段顯示，李承翰被對方刺傷後血濺一地，但仍繼續用雙手壓制其手腕，沒有放手，列車長大喊「他有刀、他有刀」，後方站務人員捶打鄭男的背部，其他乘客也上前協助，將鄭男制伏。當救護人員到場時，一旁乘客不斷對著李承翰大喊「加油、加油」。

到院時臟器外露 今晨宣告不治

李承翰之後被送往嘉義基督教醫院。院方表示，他到院時臟器外露，呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，上腹部有一道約5厘米的刀傷，經搶救後一度恢復心跳。醫護人員共為李承翰輸血1萬多CC，一直到今天清晨4時才完成手術，轉送加護病房，但清晨7時30分左右李承翰失去心跳，經院方緊急搶救，仍於上午8時27分宣告不治。

台灣鐵路警察局嘉義分駐所表示，李承翰是嘉義人，從事鐵路警察工作5年多，工作表現賣力，經常受表揚，大家對於他的不幸都感到非常難過。而涉嫌行凶的鄭姓男子，昨晚情緒非常激動，拒絕夜間偵訊；今天上午情緒雖然稍微好轉，但仍未說出持刀攻擊員警的原因。