【荃灣兇殺案】中年漢劏房用刀插死醉酒同鄉　誤殺罪成入獄5年

患精神分裂的中年漢在友人的劏房打牌耍樂，其後疑醉酒與退休的惠東同鄉生糾紛，並以刀插對方的胸、腹，同鄉送院後宣告不治。中年漢否認謀殺罪受審，陪審團早前大比數裁定中年漢謀殺罪脫，但誤殺罪名成立。辯方今（24日）謂精神科報告指被告長期受困擾，法官認為他因死者挑釁而動手，最終判囚5年。

被告李秀君在高等院否認謀殺同鄉林就固。（資料圖片）

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現年65歲的被告李秀君，原被控於2016年12月13日，在香港謀殺林就固（59歲，下稱：林）。4男3女陪團審上月以6比1裁定被告謀殺罪不成立，但誤殺罪名成立。

被告長期受精神病困擾

辯方求情指，精神科報告顯示被告長期遭受精神病困擾，並曾求醫，有服藥及定期覆診。他又道，上次求情時形容被告一無所有，現修正指被告只剩下自由，望法庭輕判。

若林沒折返或可避免悲劇

法官判刑時透露，被告於內地出生，約20歲時開始有精神問題。他1979年偷渡來港，數年後因幻聽入住青山醫院，1997年又因情緒問題入葵涌醫院。她接納被告案發前一直無視林，認為若林沒有折返便可避免悲劇，惟林入房後又掏出酒瓶稱要「扑」對方。她指被告對到場警員承認動手，可見他準備負上殺人的後果。法官形容此案不尋常，指被告最初並沒作侵略性舉動，角色相對被動，最終判監5年。

覺林欲以酒瓶扑頭

被告曾警誡會面中表示，1979年來港認識林，當日早上10時多，林帶同一瓶三鞭大補酒去另一單位賭錢。晚上7時前，林因輸錢而向他發洩，欲以酒瓶「扑頭」，在場的親戚加以攔阻。被告稱，當時雖心中不快，但只叫對方不要動手。7時多親戚散去，林攜酒瓶去被告劏房「踢門」叫罵，再次舉樽施襲。被告捉住對方的手，取刀插對方4下後，心知對方會死去，遂去洗刀洗手，並返回屋內吃飯，待警方到場。

案件編號：HCCC52/2018