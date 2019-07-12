【2020大選】郭台銘喊「大哥拜託你」留高雄　韓國瑜：等民調結果

國民黨總統初選參選人郭台銘11日在台灣一政論節目上，向高雄市長韓國瑜喊話説「就算大哥拜託你，中華民國的命運，我想我們一起來承擔」，他又希望韓國瑜這幾天好好思考留在高雄。 對此，韓國瑜12日回應稱，他感到「Big Surprise」很訝異，又指一切靜待民調結果出來再説。

郭台銘承認現在他在民調上有落後危機、非常告急。（聯合新聞網）

郭台銘接受年代政論節目《新聞面對面》訪問時説，如果他和韓國瑜合作，國民黨就能大團結，希望韓國瑜這一、兩天能好好思考，不要受到外界打擾，同時也誇讚對方是個有擔當、勇氣、領袖魅力的人，「就算大哥做了4年，你把高雄做好了，人民自會選擇。就算大哥拜託你。」

郭台銘指出，「我覺得韓市長如果在高雄做好做滿，有做出政績，高雄要什麼我給他什麼，我絕對有辦法三贏，我是最合適的人選，而且國民黨要贏，只有高雄贏，立法委員過半贏，總統大選要贏。」

韓國瑜稱希望一切等待民調結果出來再説。（高雄市政府）

韓國瑜翌日在受訪時回應稱，「我第一次聽到這個消息，感到Big Surprise，很訝異！因為民調星期天晚上就截止了，我們一切就靜待民調結果出來。這是參與的5位選手以及所有廣大的支持者、藍軍朋友們共同的想法。一切等民調出來再説。」

「大哥拜託你」言論引發議論

而郭台銘「就算大哥拜託你」言論一出亦引起不少議論。台師大政研所教授範世平認為，郭台銘心中沒有民主政治、只有禪讓政治。範世平指，郭的生活經驗沒有民主的概念，又與台灣民主化進程脱節，更沒參與過民主選舉，參選最高位階與最敏感的總統大位難怪會「水土不服」。

至於郭台銘初選過後是否脱黨參選也備受關注。郭台銘12日中午受訪表示，下星期一民調結果公佈後，他會發表很重要的參選感言與未來方向説明書，任何事情都會在那篇感言上跟外界報告。

（聯合新聞網）