中天新聞報道「小韓粉」挺韓國瑜　被指「妨害兒少身心健康」遭罰

台灣中天新聞台今年4月曾播出「扁錄影罵韓，小韓粉邊哭邊罵『為何要罵韓國瑜』」新聞報道。 通訊傳播委員會（NCC）星期三（10日） 指出，相關報道經民眾檢舉，被認定內容不當，不該利用兒童突顯特定政治人物，經委員會議討論，10位專家學者有8位認為應裁罰，最終以違反衞廣法27條妨害兒少身心健康，罰款60萬元（新台幣．下同）。 經統計，今年截至7月9日，不包含此次裁處，NCC累計已核處中天電視330萬元。

報道指幾名兒童哭訴「為甚麼要罵韓國瑜」。（截圖）

NCC官員解釋，中天新聞台今年4月2日的「中天晨報」，以韓國瑜後援會粉絲團民眾上傳的影片做為素材來報道新聞，其中10歲以下的兒童不捨韓國瑜，邊哭邊罵。此案經民眾檢舉後，提到諮詢會議討論，學者專家認為，兒童心智尚未成熟，卻被用來與特定人物作連結，且影像及聲音未適當處理，未來可能對兒童造成影響。

被問及是否兒童或少年都不宜出現在新聞報道，以及心智尚未成熟的年齡如何判定時，NCC官員表示，妨害兒童或少年身心健康是不得跨越的紅線，實務上，會視個案的拍攝及表達方式，並經多數專家學者討論來決定。

另外，三立電視台「驚爆新聞線」、「台灣大頭條」、民視新聞台「挑戰新聞」、中天新聞台「大政治大爆卦」、東森新聞台「台灣大代誌」等節目，亦有民眾檢舉妨害風序良俗或違反事實查證之疑慮，NCC同日決議「發函改進」。

（綜合報道）