【觀察】藍綠參選人確定　柯文哲又做Deadline Fighter？

距離2020年1月11月台灣總統大選還有不到6個月，國民黨昨日（15日）公佈黨內初選民調結果，現任高雄市長韓國瑜大勝。如無意外，韓國瑜在本月28日通過黨內提名後，將正式代表國民黨角逐總統選戰，對決民進黨提名的現任總統蔡英文。 在藍綠陣營都確定參選代表後，外界亦開始將目光轉移到無黨派的台北市長柯文哲身上。惟柯文哲對於自己是否參選一直未有確切答案，更在16日受訪時坦言其猶豫不決的原因在於「沒有班底，政事難以推動」。

柯文哲接受傳媒採訪時，透露自己對參選一直猶豫不決的原因。（中央社）

柯文哲「開始認真想」 不否認「郭柯配」可能

韓國瑜以壓倒性支持度在黨內初選勝出後，柯文哲隨即被傳媒追問到是否會提早宣佈選總統。但柯在15日僅表示，要等國民黨正式宣佈韓將代表參選2020，其他參選人反應及朱立倫、郭台銘、王金平都講了，再來思考下一步，同時表示「現在開始自己要認真想很多事情」。

外界同時關注郭台銘落敗後是否脱離國民黨參選，甚至跟台北市長柯文哲搭檔合作組成「郭柯配」。對此，柯文哲説還不曉得，繼續「打太極」稱，「也不是你想跟人家合作，人家就要跟你合作」，並輕描淡寫地説「等事情發生再煩惱」。

柯幕僚則認為，郭、柯二人的個性都不適合當副手，無論是「郭柯配」或「柯郭配」的可能性都不大。雖然兩人不合作，但因郭台銘支持者多半是「知識藍」、「經濟藍」等中間選民，這也是柯的支持者之一，柯陣營分析若能吸引到這些遊離的郭粉票，柯就可能在2020勝出。

柯文哲（左）沒有正面回應是否會與郭台銘（右）組成「郭柯配」參選。（資料圖片）

柯文哲：拖到最後一秒是個性 沒班底很辛苦

據台媒報道，在韓國瑜出線後，柯文哲內部陣營的評估顯示，柯參選的機率大增，但就要先跨過資源不足、人力不夠、缺乏基層組織、落跑市長形象、台北市長接棒人選等五大難關。

對此，柯文哲16日再次接受傳媒採訪談及此事，直言自己當台北市長已經很辛苦，「沒有自己的班底，就是一步步從事務官裏面挑人上來，所以一開始人員更換得很厲害，就像蛇在脱皮那樣子，是很痛苦的過程，實在太辛苦了，所以一直很猶豫就是因為這樣子。」

至於是否會像韓國瑜一樣帶職參選？「Deadline Fighter」（死線戰士）柯文哲表示，「依照自己的個性，就是每天照樣上班，九合一選舉的時候也拖到最後一秒，請假15天去選舉而已。」據悉，去年台灣九合一選舉的登記程序尚餘最後一日，柯文哲才在幕僚陪同下正式報名參選，競逐連任台北市長。

對於藍綠陣營的2名參選人，柯文哲則説，「讓台灣社會去思考一下，在蔡英文、韓國瑜之外，我們有沒有其他解方。」

民調顯示，若韓、柯、蔡三方爭霸，柯文哲未能超過韓國瑜。（資料圖片）

6間傳媒民調「韓蔡柯」比較：柯文哲不敵韓國瑜

倘若柯文哲最後確定參選，三方爭霸下哪方勝算又會更高？台媒《聯合新聞網》報道，從6月22到7月11日，根據《聯合報》、《TVBS》、《綠黨》、《台灣指標民調》、《美麗島電子報》、《蘋果新聞網》6間傳媒機構、政黨公佈的最新結果，若是蔡英文、韓國瑜、柯文哲最後一起競爭總統寶座，目前是多半是韓國瑜支持度領先蔡英文，差距落在0.1至24.3個百分點之間；柯文哲則未能超過韓國瑜。

聯合報系民意調查中心：韓國瑜35％、柯文哲26％、蔡英文22％

TVBS：蔡英文37％、韓國瑜29％、柯文哲20％

綠黨：韓國瑜43.5％、柯文哲21％、蔡英文19.2％

台灣指標民調：韓國瑜35.7％、蔡英文26.7％、柯文哲21.2％

蘋果新聞網：韓國瑜36.3％、柯文哲23.0％、蔡英文22.8％

美麗島電子報（僅為高雄市民調）：蔡英文31％、韓國瑜30.9％、柯文哲19.3％

值得注意是，針對上述最新民調，綠黨表示，因為國民黨初選的關係，這次調查出現韓粉、綠營支持者反串，出現藍營樣本大增的偏誤狀況，總統蔡英文和柯文哲支持度都大幅下滑，有可能是因為部分柯粉、英粉有灌票給韓國瑜。

外界認為，柯文哲今年一連走訪美、日，最後再赴大陸參加雙城論壇，喊出「兩岸一家親」獲陸方認可，交出不錯的外交與兩岸答卷。（中央社）

台北市議員：柯文哲沒有不選的理由

儘管從民調來看，柯文哲的勝算不算高，但台北市議員遊淑慧16日就在Facebook提出5個理由，認為柯沒有不選的理由。

根據遊淑慧分析，首先，當選2018、角逐2020，韓國瑜是人生意外，而柯文哲則是預定目標；第二，此次不選、未來難料，2020年出現一個韓國瑜、一股韓流，誰知道2024又會出現那位天降奇將？

第三，民意如流水，花無百日紅，遊指出，「2015年柯文哲市長滿意度高達七成，誰知任期才一半，2016年底，民調就出現過半市民不支持他連任。2019年2月，柯文哲在三角督的情況下，贏遍藍綠的朱、吳、王、蔡、賴，但才過5個月，柯的優勢已不在！若再等四年，阿北可能也變成只是一位平凡的「老白男」？

遊淑慧又説，第四，不上舞台，怎麼秀舞技？不上舞台，怎麼找舞伴？「2020藍綠都推出了最強棒，初選過程也佔據了5個月的媒體版面、網路聲量，阿北再不出場，舞台都沒了。無法忍受被邊緣化的柯若不選、不上場，如何重新聚焦、保温、增温呢？」第五，不選白不選，以戰養戰，參與一場全國性的選舉，柯可以藉此找錢找人、厚植實力；勝則我幸，不勝續當首都市長。

遊淑慧最後指出，柯即便敗選，但在大選過程中招的兵、買的馬，可組成「阿北政團」，做為再取2024的基礎；「不一定贏」從來不會是阻礙政治人物參選的石頭；而除了「不一定贏」外，柯文哲還有不選的理由嗎？所以，她認為柯會選。

（綜合報道）