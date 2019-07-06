被疑針對柯文哲　蔡英文宣示要修法嚴管台灣人參加中共政治活動

雙城論壇期間與國台辦主任劉結一會晤後，台北市長柯文哲周五（5日）從上海返回台灣。 就在同一日，台灣總統蔡英文在Facebook發文稱，要在立法院下個會期完成「中共代理人」的修法，未來將嚴格規範人民、法人、團體或機構不能為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明以及參加會議等，被外界認為是將矛頭對準柯文哲。

蔡英文在Fb上宣稱，立法院下個會期完成「中共代理人」的修法。（Facebook）

蔡英文表示，「國安五法」最後一塊拼圖已經完成，立法院下一個會期，還會繼續努力，完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。

蔡英文還說，香港「反送中」給台灣一個訊息，「如果我們自己不守護國家的主權、不保護國家的安全，我們葬送的將會是我們所珍視的自由與民主。」

台北市長柯文哲認為俢法過程自然會有討論，等法修出來再講。（中新社）

蔡英文的表態被外界看作是針對柯文哲，後者剛赴上海參加雙城論壇、並在致辭中再次提到「兩岸一家親」。

對此，柯文哲回應表示「等法修出來再講」，他還說，「先不要把人家當壞人，討論的過程中，很多意見都會出來，不要預先預定立場，修法過程自然會有討論。」

相較柯文哲的淡定，前新北市長、國民黨總統初選參選人朱立倫對此火氣十足，他批評蔡英文動不動就用「國家安全」扣帽子影響台灣民主價值，變成另一種「綠色恐怖」，並勸她不要「走火入魔」。

國民黨前主席洪秀柱6日上午出席在浙江杭州舉行的第二屆「海峽兩岸青年發展論壇」。（聯合新聞網）

此外，周六（6日）到浙江參加第二屆「海峽兩岸青年發展論壇」的國民黨前主席洪秀柱也就此事發表評論。她說，現階段民進黨蔡英文政府在台灣所做的一連串的修法動作，針對性非常強，不但想要扼殺國民黨，更想扼殺兩岸之間的聯繫，斷掉台灣未來的生路。

洪秀柱認為，「中共代理人」法案這種法條的解釋性完全在政府掌握之中，沒有一個具體的定義，「是不是要重新回到『匪諜就在你身邊』的年代，回到不妥協、不談判、不接觸的時代，回到比戒嚴更戒嚴的時代？」

對於未來修法後，可能無法來大陸參與活動，洪秀柱表示，這要等法律過了以後，才知道會如何解釋。

（綜合報道）