【2020台灣大選】柯文哲稱不會相信民進黨：我滿怨恨蔡英文

2020台灣總統大選白熱化，藍綠兩黨均已透過初選確定參選人。仍未表態是否參選的台北市長柯文哲受到關注。 柯文哲16日（星期二）表示「我心裏滿怨恨小英（台灣總統蔡英文）」，因為如果蔡英文好好幹就不會搞出這麼多問題，他也沒有選不選的困擾；蔡英文繼續幹下去，就是繼續這樣，生活也不差，但就是沒有希望。

柯文哲表示「我再也不會相信民進黨了」。（資料圖片）

柯文哲指自己從2016年3月開始被媒體攻擊，一開始不知道是怎麼一回事，直到2017年9月台北世大運時才發現是有計劃的，自此「我再也不會相信民進黨了」。

柯文哲稱，當2017年9月所有頻道同時開打，這是動用國家機器在修理他，就是典型的製造冤假錯案；4年前國民黨打台大醫院愛滋器官移植案，4年後換民進黨打，令他覺得「你們和國民黨有甚麼不一樣？」

此外，柯文哲日前指他討厭利用中美對抗局勢下謀求個人、政黨利益，此番言論被視為劍指民進黨，引發民進黨主席卓榮泰反擊稱「我們選擇的是自由民主陣營這一邊」。柯文哲17日（星期三）反擊稱，親美友中，台灣還是站在美國陣營這邊，這沒有問題，但是「是誰叫你去為了操縱民意 ，然後去做沒有必要的對抗？」

（《聯合報》）