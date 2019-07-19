【立法會衝擊】消息指港人抵台尋庇護　蔡英文：基於人道適當處理

7月1日有示威者衝入立法會大樓。據消息人士透露，當晚示威者中有數十人已陸續抵達台灣尋求庇護，他們向陸委會和台灣基進黨等在野黨派尋求協助。 正在加勒比海國家外訪的台灣總統蔡英文，於當地時間18日表示，對於赴台尋求庇護的港人會基於人道做適當處理。

7月1日示威者將行動升級，曾衝擊及短暫佔領立法會。（羅君豪攝）

《自由亞洲電台》18日曾報道指，「一名不願透露姓名的台灣律師」正在協助這批示威者。該律師表示，在申請延長居留台灣時會遇到技術上的困難，因為這批人士仍未被香港警方拘捕或檢控。此外，他們亦無法向台灣方面證明他們衝擊過立法會，因為當時絕大多數人都是戴上口罩。

對此，陸委會稍早前回應稱，政府若收到申請，會在尊重人權原則下，由相關單位依法妥適處理。但陸委會並未證實是否接觸示威者及確切人數。

蔡英文其後表示，相信有關單位都有掌握，對於這些來自香港的朋友，會基於人道做適當的處理。

流亡到台灣的林榮基（右）日前獲台簽證延期３個月，可延長居留至10月25日。（聯合新聞網）

有來自香港的成大政治系教授樑文韜接受台灣媒體採訪表示，台灣政府處理香港示威者來台居留一事的態度消極，只能以「旅遊」的名義來台，再依照「個案」處理。他並以香港銅鑼灣書店前店長林榮基為例，後者只批准短期居留延長期限一個月或是三個月不等，「沒有一套具體審查的機制。」

據悉，林榮基今年4月25日流亡到台灣。剛開始，台灣只核准他30天的簽證，5月中又核准2個月的簽證期限，眼見簽證又將到期，林榮基本月15日再赴移民署，遞件申請延長居留。

據陸委會回覆，台灣移民署依據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，已同意再度延長林榮基簽證3個月至10月25日。

（綜合報道）