【立法會衝擊】消息：數十示威者抵台尋庇護　多數人向陸委會求助

7月1日有示威者衝入立法會大樓。有消息人士透露，當晚示威者中有數十人已陸續抵達台灣尋求庇護，其中多數人是向陸委會尋求協助，但亦有部份示威者是尋求台灣基進黨等在野黨派支援。

7月1日有示威者衝入立法會，牆上的香港區徽被以黑色噴漆弄污。（資料圖片／羅君豪攝）

《自由亞洲電台》今天（18日）報道指，有「10多名衝擊立法會的示威者」已經抵達台灣尋求庇護，又指「一名不願透露姓名的台灣律師」正在協助這些示威者，並正在接觸陸委會相關人士，希望為他們尋求庇護。另有傳媒指，該人數已超過30人。

報道指，上述「台灣律師」向該電台表示，這批衝擊香港立法會的示威者，在申請延長居留台灣時會遇到技術上的困難，因為這批人士仍未被香港警方拘捕或檢控，他們亦無法向台灣方面證明他們衝擊過立法會，因為當時絕大多數人都是戴上口罩。

消息：遭左派港媒一直跟蹤

但有消息人士亦透露，負責協助這些示威者的團隊都希望盡量保持低調，當中並無人向外報料。該名消息人士又指，示威者中的關鍵人物、在港負責協助示威者的人士遭到部份左派港媒跟蹤，甚至被一路跟蹤到台灣。跟蹤事件驚動到了台灣國安局關注，但國安局一概對外否認事件。

上述消息人士推測，消息是跟蹤者或台灣某個聲稱可以協助示威者的「老派年長人士」，假藉參與該事務的某台灣律師之名對外報料。但上述消息人士未透露具體數目，僅指傳媒報道的人數是自各方匯總，存在重複計算。

7月1日，示威者在立法會聚集。（資料圖片／羅國輝攝）

陸委會：將就個案需求妥適處理

對於上述事件，台灣陸委會晚間回覆傳媒查詢指，支持香港的民主自由及保障人權，是台方各界的一貫立場。

陸委會指出，依照香港澳門關係條例及相關辦法規定，對於香港居民來台，不論是停留或居留均有所規範；至於因政治因素致安全及自由受有緊急危害之香港居民，政府亦可提供必要協助。

陸委會又指，倘若政府有收到相關申請個案，皆會在尊重人權保障與人道關懷原則下，由相關機關參酌台灣相關法規，就個案需求妥適處理。