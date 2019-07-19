【2020大選】柯文哲向藍綠開炮：僅「草包」與「菜包」可選真糟糕

在台灣，國民黨和民進黨將分別派出高雄市長韓國瑜和現任總統蔡英文，出戰2020大選，外界關注台北市長柯文哲是否也會投入明年選戰。 對於有民調指出，近半受訪者不支持韓國瑜和柯文哲帶職參選，柯文哲19日受訪時表示，這是一定的，「坦白講，今天台灣走到這地步，只有『草包』跟『菜包』可以選，實在是真糟糕。」

柯文哲語出驚人，疑似以「草包」和「菜包」指代韓國瑜和蔡英文。（聯合新聞網）

據中央社報道，柯文哲當日仍未鬆口確認是否選總統，他説，台灣政治不該只有選舉，他發現每個人都很焦慮，只有他最輕鬆。

柯文哲近日頻對民進黨開炮，幕僚前幾天抱怨中央研究院國家生技園區聯外道路案新台幣8億元預算改由台北市政府買單。柯文哲受訪時説：「還要去申請、又給我扣補助款，那算了，我自己出錢做完就算了，還不用跟你申請浪費時間。」

他説，反正要卡就卡，「累積我的怨恨而已」。如果考量台灣整體利益與人民最大福祉，很多問題都能解決，但現在是不同黨就被卡，「我猜（高雄市長）韓國瑜在高雄一定比我更慘」。

此外，出訪聖盧西亞的總統蔡英文被問及「白綠合作」可能性時表示，「一時間沒想到這個問題」；柯文哲説，「反正她兩面手法習慣了，一邊跟你説合作一邊打你，反正我也習慣了」。

至於民意調查顯示民眾不支持柯文哲與韓國瑜帶職選總統，柯文哲表示，這是一定的，他説自己也覺得帶職參選，特別是才選上市長的多多少少還是被幹擾到一點，「我猜韓國瑜在高雄一定更糟糕，一天只有24小時嘛」，最後柯更語出驚人，「坦白講走今天台灣走到這個地步，只有『草包』跟『菜包』可以選擇，實在是真糟糕」，講完隨即轉身離去。

（中央社、聯合新聞網）