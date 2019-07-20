蔡英文結束外訪過境美國丹佛　與僑胞晚宴獲兄姊到場支持

台灣總統蔡英文結束加勒比海友邦訪問，回程過境美國丹佛天2夜，將於22日返抵台灣。 據悉，蔡英文在丹佛期間，除了會見科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）外，將參訪美國聯邦機構包括美國國家大氣研究中心、國家再生能源實驗室等國家級單位，以顯示台美合作緊密。

國在台協會主席莫健（James Moriarty）（右2）上專機迎接蔡英文。（中央社）

據中央社報道，蔡英文一行的班機當地時間19日下午抵達丹佛後，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）與駐美代表高碩泰登機迎接。蔡英文其後分別與科羅拉多州州長波利斯以及參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）會面。

賈德納在接受媒體採訪時表示，二人在會面中談及安全議題與經濟機會，包括美國國務院今年8月批准對台22億美元的軍售案。他還強調，現在的台美關係是「有史以來最好」。

蔡英文抵美國丹佛過境停留，在下榻酒店門外與台灣僑胞握手。（蔡英文 Facebook）

據報道，蔡英文下午到達丹佛市的酒店時，門外也有數百名台灣僑胞迎接，蔡英文與部分人握手，馬路對面就有大約10名當地華人示威，抗議蔡英文到訪。

此外，當日有僑胞為蔡英文設晚宴，住在美國的蔡英文胞姊蔡瀛如及哥哥蔡瀛政亦有出席，蔡瀛如受訪表示，因為妹妹（蔡英文）前一陣子很辛苦，「我們兄弟姊妹都幫不上忙，所以心裏面很捨不得，她（總統）好像從十八層地獄回到人間」，她還説有信心明年蔡英文可以勝出選舉連任總統。

據總統府發言人黃重諺透露，蔡英文20日上午還將參訪美國國家大氣研究中心（National Center for Atmospheric Research），下午前往國家再生能源實驗室（National Renewable Energy Laboratory），並將與隨團台灣媒體茶敍。

（綜合報道）