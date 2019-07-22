蔡英文外訪過境美國　台學者：未見聯邦政府官員　外交無實質突破

台灣總統蔡英文本月11日展開「自由民主永續之旅」訪問加勒比海4個邦交國，她去程過境美國紐約，回程過境美國丹佛，於今日（22日）返抵台灣。 蔡英文在丹佛打破慣例公開與隨團記者進行媒體茶敍，並強調「此次美國政府確實給予很多的空間跟時間。」不過有台灣學者指，此行蔡英文沒見到美國聯邦政府官員，在外交上無實質突破。

蔡英文抵美國丹佛過境停留，在下榻酒店門外與台灣僑胞握手。（蔡英文 Facebook）

蔡英文表示：「這次出訪在過境安排上，美國政府確實給予比較多空間跟時間，讓我們可以更深入而且更實質的進行交流，也可以和美國很多不同部門及層面的人，能夠有互動跟交換意見的機會。」

台灣國立政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生指出，蔡英文此行和以往有一些不同的行程和作法，像是首次過境美國心臟地帶科羅拉多州的丹佛市、首次在駐紐約經貿文化辦公室有公開活動等，他認為這些都是比較出格的做法，讓台灣總統出訪有更多元的選擇。

蔡英文未如前任總統見紐約市長

「但前總統陳水扁及馬英九過境紐約都曾見市長，蔡卻沒有。」嚴震生指出，此行還缺少與美國聯邦政府層級的人員會面，在外交上無實質突破。

國立政治大學名譽教授丁樹範也表示，蔡英文參訪美國國家大氣中心及地球觀測實驗室，兩者都屬於功能性單位，政治敏感度低，顯示台美關係雖然不錯，但美方還是謹慎安排行程。

（《台灣醒報》）