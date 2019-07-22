台國安局官員藉隨蔡英文外訪走私香煙　局長彭勝竹引咎辭職

台灣總統蔡英文星期一（22日）結束外訪返台，但卻爆出有隨行名為吳宗憲的國安局官員，走私高達645萬元新台幣（下同．約合162億港元）的免税煙。 而總統府稍早前發出聲明指，國安局長彭勝竹就事件已向蔡英文請辭並獲同意。

國安局長彭勝竹（右）請辭獲準。（聯合報）

時代力量立委黃國昌今天爆料，國安局名為吳宗憲的官員，透過負責執行蔡英文專機任務的華航高層，預訂高達9200條、市值近700萬免税煙，並企圖透過國賓特殊通關禮遇夾帶入境。

黃國昌説，9200條香煙「一直都趴在華航倉庫中」，紙箱並貼上VVIP標籤，表示它是極重要的客户，而該批煙今天從倉庫裡領出，混入總統專機的禮遇行李中，準備夾帶入境。

台灣國安局官員企圖將近萬條香煙混入總統專機的禮遇行李，夾帶入境。（黃國昌辦公室）

據台媒報道，專案小組研判這次有可能是吳宗憲第3次利用總統出訪走私免税香煙，調查局、海關也在追查中。

總統府早前對此指出，蔡英文得知該案後震怒，已責令國安局依法行政調查，並配合司法單位偵辦。總統府稍早又發出聲明指，國安局長彭勝竹為就此事負責，已向蔡英文請辭獲準；總統府侍衞長張捷則自請處分並將予以調職。

總統府又指，對可能之積弊，蔡英文亦責令相關單位立即徹查，釐清相關責任，同時積極配合司法單位調查。蔡英文認為，身為政府人員，都應該有更嚴格的自我要求。

（綜合報道）