稱「蔡英文送海地45億」　3台男遭控「影響公共安寧」被捕

台灣的刑事局今天（25日）宣佈破獲「蔡英文送海地45億」假訊息案件，逮捕朱姓男子等3人，詢後依違反《社會秩序維護法》，函送新北市警察局及彰化縣警察局，依法裁處。

蔡英文7月13日下午抵達海地，出席海地台灣商品展開幕典禮。（資料圖片／中央社）

蔡英文：45億只是貸款

據中央社報道，台灣總統蔡英文出訪加勒比海友邦期間，網絡流傳「蔡英文到海地才4小時，就送新台幣45億，高雄要滅登革熱5000萬才給2000多萬」的不實訊息。但蔡英文17日在受訪時已澄清説明，海地只是貸款，且是商業性質較重的貸款，而高雄5000萬元亦沒有變2000萬元，這些假消息是有人刻意操弄。

刑事局偵九大隊立即查處事件，經分析Facebook張貼不實訊息的先後時序，發現Facebook用户「JOO」的貼文時間為7月15日下午5時左右，是網絡公開資訊中最早一篇，且分享數超過800次，並在網絡上廣為流傳。

警：3人散佈假訊息 或因不滿執政黨施政

刑事局説，Facebook暱稱B開頭、H開頭及潘姓3名男子，翌日分別張貼上述內容的假訊息。經蒐證分析後，研判朱姓、黃姓及潘姓等3名男子涉嫌重大，分別在23日、24日通知到案説明，詢後把相關卷證函送新北市及彰化縣警察局，依法裁處。

警方調查，住新北市的72歲朱姓男子、56歲潘姓男子及住彰化的56歲黃姓男子涉嫌散佈上述假訊息，其中朱男已退休、潘男及黃男則是擔任公司行政人員，他們供稱不清楚貼訊息有違反社會秩序維護法。據悉，朱男等3人張貼相關訊息可能是不滿執政黨施政。

刑事局呼籲，民眾針對來源不明訊息應遵循「迅速查證、不要傳播、獲正確資訊後幫助澄清」原則處理，製造、散佈不實消息，足以影響公共安寧者，依法可處3日以下拘留或3萬元以下罰款。

（中央社）