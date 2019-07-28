【逃犯條例】台北連儂牆遭統派團體破壞　在台港人被辱罵

有香港及台灣民眾昨日（27日）在台北西門町佈置「連儂牆」聲援香港的反對修訂《逃犯條例》運動。 在台港人組織「香港邊城青年」在Facebook表示，連儂牆遭到統派團體「中華愛國同心會」的成員破壞，對方還辱罵設置連儂牆的人是「漢奸」，揚言要殺死他們。

有香港及台灣民眾昨日（27日）在台北西門町佈置「連儂牆」聲援香港的反對修訂《逃犯條例》運動。（香港邊城青年Facebook）

「香港邊城青年」的帖文指，昨日一羣香港人及他們的台灣朋友，總計約10人左右，在上午10點時在戲院前設置連儂牆，當時「就有一個穿白衣服的人來鬧、損毀連儂牆的圖紙」。

接近中午時，中華愛國同心會的車子載人到場叫罵。一名疑似是會長的人甚至動手推其中一名台灣女生，又辱罵設置連儂牆的人是「漢奸」，「説要殺死他們」。隨後警察到場，中華愛國同心會的成員喧鬧到下午3點半左右才離開。

帖文最後表示，經過警察勸説，連儂牆活動後來移至信義區舉辦，部分人則留在西門町，以「移動電視牆」方式持續播放當日元朗的抗議現場。

除此之外，上星期五（26日）晚上也有網友在台北公館地下道發起連儂牆活動，介紹香港近年的大型社運活動，並提供紙筆讓路人留言。

（香港邊城青年Facebook/《自由時報》）