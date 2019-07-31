【暫停赴台個人遊】陸委會：不樂見兩岸正常旅遊交流受政治干擾

大陸文化和旅遊部在今日（31日）發布公告，稱鑑於當前兩岸關係，自明日（8月1日）起，暫停大陸47個城市的居民赴台灣個人遊。 公告發布後，台灣陸委會隨即回應稱，大陸方面未經雙方溝通，片面破壞協議，陸委會對此表達嚴正抗議及譴責。此外，民進黨同一日也回應說，大陸政府是「單方面割斷兩岸交流的元兇」。

大陆文化和旅遊部官網公告自8月1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證。（資料圖片/視覺中國）

陸委會：深表遺憾，嚴正抗議及譴責

陸委會表示，陸客來台觀光有助大陸人民對台灣的認識，也是促進兩岸人民相互瞭解的重要方式。針對陸方片面暫停自由行陸客來台，限制雙方人民往來，深表遺憾。

陸委會稱，陸客來台自由行是依兩岸兩會換文之「海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議修正文件一」及相關文件辦理，「陸方未與我方溝通，片面破壞協議，我方表達嚴正抗議及譴責，後續並將透過旅遊小兩會持續溝通。」

陸委會還說，兩岸關係發展是雙方共同的責任，雙方也必須以保障人民福祉權益為依歸，不樂見兩岸人民的正常旅遊交流受政治因素幹擾，呼籲陸方儘速透過不設政治前提的溝通，化解雙方分歧，以利兩岸和平的維繫。

民進黨：兩岸旅遊不該成為「以經逼政」老把戲

民進黨發言人李明俐表示，「中共透過封殺自己旅客來台的行徑，宛如害怕中國人民體驗到自由民主的甜美果實，令人費解。」

李明俐說，當今單方面割斷兩岸交流的元兇，就是大陸政府；任何協議都在專制人治的政權之下，形同廢紙。大陸不斷以陸客作為要脅民進黨政府的武器，但透過開放更多國家的遊客來台灣，不只來台外國遊客屢創新高，更提升台灣在國際的能見度。

李明俐強調，兩岸旅遊不該成為「以經逼政」的老把戲，這不僅加劇兩岸人民之間的鴻溝，更凸顯中共對台政策的缺乏自信。台灣不會在這種政治壓力下輕言屈服。

大陸文旅部在官方網站公布有關消息。（網頁截圖）

台觀光局：歡迎陸客來台立場不變

台灣交通部觀光局稍早前也回應稱表示遺憾，希望能盡速恢復，同時表示歡迎陸客來台立場不變。

觀光局說，期盼兩岸觀光旅遊維持正常且良性的互動，勿受政治或特定因素影響，觀光局將持續關注陸客來台情形。

據悉，47個被暫停的大陸赴台個人遊試點城市為：北京、上海、廈門、天津、南京、重慶、成都、廣州、杭州、深圳、福州、濟南、西安、蘇州、武漢、寧波、青島、鄭州、瀋陽、長春、石家莊、長沙、昆明、南寧、合肥、泉州、哈爾濱、太原、南昌、貴陽、大連、無錫、溫州、中山、煙台、漳州、海口、呼和浩特、蘭州、銀川、常州、舟山、惠州、威海、龍岩、桂林、徐州。

（綜合報道）